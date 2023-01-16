Только собственные средства компаний, никак иначе.

Разработка национальной мобильной операционной системы будет вестись лучшими специалистами компаний VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» — в этом публику заверил зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин. Он также дал понять, что финансирование проекта будет осуществляться за счёт самих компаний. То есть, запрашиваемого государственного финансирования здесь не будет.

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В конце прошлого года мы писали о планах по созданию национальной мобильной операционной системы в отдельном материале. Тогда речь шла о том, что компании VK, «Яндекс» и «Ростелеком» намерены создать компанию, которая займётся разработкой новой мобильной операционной системы на базе Android и платформы, которая заменит собой Google Mobile Services (GMS). О размере государственной поддержки речь тогда не шла. Но, например, на отечественную ОС «Аврора», бюджетное финансирование которой не поддержала Госдума, разработчики просили рекордные 480 млрд рублей.

Что касается национальной мобильной ОС от VK, «Яндекса» и других компаний, то у зампредседателя думского комитета по информполитике Антона Горелкина был заготовлен и выпущен в личном Telegram-канале объёмный комментарий по поводу отказа от госфинансирования.

Чиновник убеждён, что конгломерат разработчиков повторит успех компании Huawei, которая оказалась под санкциями США и была вынуждена создать собственную операционку, полностью совместимую с Android, но со своими базовыми сервисами, включающими магазин приложений.

«Такой магазин уже есть у VK, картографический сервис и интерфейсные наработки — у Яндекса, а Сбер владеет самым популярным в стране финтех-сервисом. Осталось всё это объединить и выпустить на рынок – задача вполне достижимая в сравнительно короткий срок», — подытожил Антон Горелкин. Зампредседателя думского комитета выразил уверенность в том, что процесс разработки будущей ОС будет максимально открытым — в противном случае её нельзя будет рассчитывать на статус «народной».

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Антон Горелкин также упомянул довольно очевидный факт, что в конгломерате разработчиков не хватает ключевого звена — производителя этих самых мобильных устройств, на которые будет устанавливаться отечественная мобильная ОС. Поэтому в будущем участников перспективного проекта должно стать больше.