Буквально вчера мы писали о том, что Правительство РФ включило проект «Ростелекома» по созданию национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора» стоимостью 480 млрд руб. в дорожную карту «Нового общесистемного программного обеспечения» до 2030 года.
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Полная поддержка проекта предполагала выделение средств из бюджета, но уже практически сразу появились слухи о нежелании правительства финансировать столь дорогую в реализации инициативу. Как оказалось, они были небеспочвенными.
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин не поддержал включение государственного финансирования мобильной ОС «Аврора». По словам депутата, успешные продукты должны создаваться без участия государств либо при его небольшой поддержке. Горелкин также убеждён, что правительству следует финансировать всех участников рынка в равной степени.
«Лично я считаю, что финансировать подобные проекты из бюджета неправильно. Все успешные операционные системы, которые существуют сейчас, разрабатывались без участия государств. Они завоевали рынок именно потому, что коммерческие компании были кровно в этом заинтересованы. Взлетит ли альтернативный проект, если накачать его бюджетными деньгами — большой вопрос, я в этом сильно сомневаюсь.
К тому же, не совсем понятно, почему именно “Аврора” претендует на такую масштабную господдержку. Есть и другие российские разработки — и, может быть, имеет смысл стимулировать всех участников рынка в равной степени? При этом большую часть финансирования компании должны обеспечить сами, чтобы лучший продукт определился в результате здоровой конкуренции», — заявил Антон Горелки у себя в Telegram-канале.