Выбор-то был, справедливости ради, невелик.

Сегодня первый день новой календарной зимы, а это значит, что различные компании и сервисы начинают подводить итоги. Одной из первых решила выступить Google, которая назвали лучшие игры в различных категориях. В данном материале мы затронем тему только лучшей игры в Google Play в этом году вообще, поскольку проекты из других категорий являются совсем уж малоизвестными.

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Примечательно в итогах Google то, что Apex Legends Mobile признана лучшей как по версии простых пользователей, так и по версии «команды» Google Play. Проще говоря, Apex Legends Mobile оказалась настолько удачной мобильной игрой, что единство мнений на этот счёт неоспоримо. Не так давно аналогичный титул мобильная адаптация популярной королевской битвы получила и на iPhone.

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Запуск Apex Legends Mobile состоялся в середине мая этого года. Любители мобильных игр тепло приняли новинку, с результатами чего мы, собственно, и можем ознакомиться в итогах года крупных сервисов цифровой дистрибуции.