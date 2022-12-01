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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Apex Legends Mobile признали лучшей игрой этого года в Google Play
Выбор-то был, справедливости ради, невелик.
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

Сегодня первый день новой календарной зимы, а это значит, что различные компании и сервисы начинают подводить итоги. Одной из первых решила выступить Google, которая назвали лучшие игры в различных категориях. В данном материале мы затронем тему только лучшей игры в Google Play в этом году вообще, поскольку проекты из других категорий являются совсем уж малоизвестными.

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Примечательно в итогах Google то, что Apex Legends Mobile признана лучшей как по версии простых пользователей, так и по версии «команды» Google Play. Проще говоря, Apex Legends Mobile оказалась настолько удачной мобильной игрой, что единство мнений на этот счёт неоспоримо. Не так давно аналогичный титул мобильная адаптация популярной королевской битвы получила и на iPhone.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Запуск Apex Legends Mobile состоялся в середине мая этого года. Любители мобильных игр тепло приняли новинку, с результатами чего мы, собственно, и можем ознакомиться в итогах года крупных сервисов цифровой дистрибуции.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends #apex legends mobile
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