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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Действие следующей части хорроров The Dark Pictures развернётся в далёком будущем в космосе
И название у неё будет Directive 8020.
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Цикл хорроров The Dark Pictures примечателен тем, что мы довольно быстро узнаём планы разработчиков на его продолжения, которые обычно специально оставляют внутри готовящихся к релизу новинок. Так, например, в части The Devil in Me заметили видеоролик, прямым текстом намекающий на место действие и подзаголовок уже следующего проекта в цикле. Его нарекли The Dark Pictures Directive 8020, а его действие развернётся в далёком будущем на борту космического корабля.

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Судя по всему, на борту корабля случилось нечто паранормальное, в результате чего находящиеся на его борту люди начали сходить с ума и воевать друг с другом. В подробности разработчики пока не вдаются, но нам, очевидно, в данных крайне неприветливых обстоятельствах предстоит выполнить ответственную задачу.

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#the dark pictures anthology #the dark pictures devil in me #the dark pictures directive 8020
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