И название у неё будет Directive 8020.

Цикл хорроров The Dark Pictures примечателен тем, что мы довольно быстро узнаём планы разработчиков на его продолжения, которые обычно специально оставляют внутри готовящихся к релизу новинок. Так, например, в части The Devil in Me заметили видеоролик, прямым текстом намекающий на место действие и подзаголовок уже следующего проекта в цикле. Его нарекли The Dark Pictures Directive 8020, а его действие развернётся в далёком будущем на борту космического корабля.

Судя по всему, на борту корабля случилось нечто паранормальное, в результате чего находящиеся на его борту люди начали сходить с ума и воевать друг с другом. В подробности разработчики пока не вдаются, но нам, очевидно, в данных крайне неприветливых обстоятельствах предстоит выполнить ответственную задачу.