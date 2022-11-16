Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
По мотивам God of War выпустили книгу кулинарных рецептов
Это уже стало традицией для многих игровых франшиз.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Нравится это кому-то или нет, но видеоигры прочно вошли в повседневную жизнь миллиардов людей, а непосредственно игровые миры ныне создаются с тщательностью, которой могут позавидовать даже культовые кинофраншизы. Прорабатывается масса аспектов: как общий «лор» и персонажи, так и различные сопутствующие вещи, такие, как кулинарные предпочтения населения той или иной игры.

реклама

Кулинарными книгами уже обзавелась масса видеоигр, и теперь почётный список пополнила God of War, о чём сообщила компания Insight Editions. Книга рецептов называется God of War: The Official Cookbook of the Nine Realms, что, если её русская версия когда-нибудь и выйдет, переведут как «God of War: Официальная кулинарная книга Девяти Миров».

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

В книге собраны более шестидесяти рецептов — от простеньких закусок до сложных блюд, требующих массы времени, усердия и, конечно же, ресурсов. Рецепты сопровождаются иллюстрациями на разных стадиях готовки блюд, так что, в теории, напортачить с дорогущим блюдом будущий повар не должен.

#god of war ragnarok
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймеры недовольны назойливыми подсказками напарников в God of War Ragnarok
«М.Видео» будет продавать God of War Ragnarok без русской озвучки, но с субтитрами
God of War Ragnarok предсказуемо стала лидером по числу номинаций на The Game Awards 2022
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
816
Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)
50
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
65
О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
8
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
34
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
29
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
9
Новая гипотеза NASA объясняет, почему мы можем быть одиноки во Вселенной
67
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
Мои впечатления от игры Chernobyl Commando
8

Сейчас обсуждают

Игорь Гурьянов
19:19
Да нет жер будет меньше и это закономерность уже нескольких лет.
ASUS обновила рекомендации по мощности блока питания для систем с новыми видеокартами AMD и NVIDIA
Палец Шеши
19:18
Я как гражданин Америки желаю краха всу и краха России, и чтобы байдена посадили в тюрьму
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Dobpelkopf
19:18
Вежливый ципсоотсосник активировался за шекели... Ну как там обрез в жопе поживает? Или сам обрезоид? Или взаимный анал?
Выручка контрактных производителей чипов достигнет минимума в четвёртом квартале
Игорь Гурьянов
19:17
А тебя что цепляет?? То что майнеры умеют заработать деньги на том на чем ты способен только в пустую время проводить в играх?)
ASUS обновила рекомендации по мощности блока питания для систем с новыми видеокартами AMD и NVIDIA
Кирилл Судаков
19:17
Это для тебя деньги многое значит,а мне чтоб опираться на факты и жить счастливо в России они не к чему,я и так неплохо обеспечен,да и уже даже в армии РФ платят очень неплохо по факту!!!!!!!!!!!!!
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Игорь Гурьянов
19:17
Ну скажем суть не втом кто сколько играет. А в том что потребител не мелкий кторый тоже в полге может работать 5-10 часов без перерыва. Суть в том что майнеров всеми правдами и неправдами хотят задуш...
ASUS обновила рекомендации по мощности блока питания для систем с новыми видеокартами AMD и NVIDIA
Кирилл Судаков
19:15
Этой сказке уже умереть пора Торнадо С под сотню.Армат более сотни,только СУ-57 ещё мало.но завод в Комсомольске уже построен их собирает.Это как на Украине Калибры ещё весной кончились,как кончились ...
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Серегарус
19:13
я уже поиграл...спасибо
Ubisoft опровергла слухи о скором появлении Assassin’s Creed Valhalla в подписке Game Pass
Евгений Сом
19:11
Подстанция и мирный дом это разные вещи. Вот украинцкие нацики как раз бьют по мирным домам на домбассе. А если тупые укромы сбивают дрон из автомата из-за чего он врезается в жилой дом то спроси у те...
СМИ: Ракета класса "земля-воздух" 5В55 украинской системы ПВО С-300 ударила по Польше
Дмитрий Юфа
19:10
Нам, что теперь доказывать, что Аристович не заявлял о том, что в марте ракеты кончились?
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем