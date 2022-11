Это уже стало традицией для многих игровых франшиз.

Нравится это кому-то или нет, но видеоигры прочно вошли в повседневную жизнь миллиардов людей, а непосредственно игровые миры ныне создаются с тщательностью, которой могут позавидовать даже культовые кинофраншизы. Прорабатывается масса аспектов: как общий «лор» и персонажи, так и различные сопутствующие вещи, такие, как кулинарные предпочтения населения той или иной игры.

Кулинарными книгами уже обзавелась масса видеоигр, и теперь почётный список пополнила God of War, о чём сообщила компания Insight Editions. Книга рецептов называется God of War: The Official Cookbook of the Nine Realms, что, если её русская версия когда-нибудь и выйдет, переведут как «God of War: Официальная кулинарная книга Девяти Миров».

В книге собраны более шестидесяти рецептов — от простеньких закусок до сложных блюд, требующих массы времени, усердия и, конечно же, ресурсов. Рецепты сопровождаются иллюстрациями на разных стадиях готовки блюд, так что, в теории, напортачить с дорогущим блюдом будущий повар не должен.