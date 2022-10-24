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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
EA извинилась за малое количество темнокожих «симмеров» на презентации новой The Sims
На этой презентации было мало вообще всего и всех. Но извинения сугубо избирательные.
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Во время того, что можно с очень большой натяжкой, но всё же назвать презентацией следующей части серии The Sims под рабочим названием Project Rene нам не показали практически ничего важного: ни игрового процесса в его привычном виде, ни различных систем. Вместо этого девелоперы ограничились демонстрацией местной системы глубокой кастомизации жилищ «симов», выдавая это чуть ли не за главную особенность будущего проекта.

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Как оно часто бывает, отдельные представители геймерского сообщества заметили в презентации то, что интересно именно им. Вернее, в данном случае наоборот — не заметили. Оказалось, что в презентации Project Rene участвовало очень мало темнокожих блогеров, что задело чувства значительной части сообщества фанатов франшизы.

Поскольку в современном мире не принято отстаивать свою позицию, Electronic Arts решила, что самым правильным вариантом будет шаблонное извинение, в котором содержится обещание «исправиться».

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Времени на «исправление» у EA ещё вагон и маленькая тележка: даже по самым оптимистичным прогнозам разработчиков из студии Maxis, релиз новой The Sims вряд ли состоится в ближайшие годы.

#electronic arts #maxis
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Змей Горыныч
14:20
У нас в рф в части нас пунктов все ещё дровами топят.... о чем вы говорите.
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Вася Стопкин
14:16
Надо покрасить Shehenbekа в чёрный цвет и засунуть в The Sims вместе с его фермой из 38 карт 3080ti. И подальше от него котов спрятать а то сожрет.
EA извинилась за малое количество темнокожих «симов» на презентации новой The Sims
dmitry07
14:15
Анимешники-фанатики.
Persona 5 Royal стала самой высокооценённой PC-игрой на Metacritic, превзойдя даже Half-Life 2 и Disco Elysium
Рональдо
14:14
В 2022 году подобная статья выглядит ну очень странно, мне казалось никто уже таким не занимается лет как 10, а то и 20. В целом статья очень занимательная, узнал как проделать в корпусе пару новых от...
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
Евген Матвиец
14:10
Опять связки....хирурги-траматологи мля... Уроки учите лучше,а то мамка узнает чем афтар занимается и не оплатит в следующем месяце интернет
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Spambomber_16
14:06
>участвовало очень мало темнокожих блогеров Кто ответит за геноцид черножопых блохеров?
EA извинилась за малое количество темнокожих «симов» на презентации новой The Sims
Вася Стопкин
14:05
ой писсьдишь.... котоед
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
OgoGoLog
14:03
Ахахаха
EA извинилась за малое количество темнокожих «симов» на презентации новой The Sims
Вася Стопкин
14:02
Ты в этом баке живешь?
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
Test Test
14:02
Еще геев забыли и трансов, чтобы их права Европейские не нарушать.
EA извинилась за малое количество темнокожих «симов» на презентации новой The Sims
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