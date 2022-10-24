Во время того, что можно с очень большой натяжкой, но всё же назвать презентацией следующей части серии The Sims под рабочим названием Project Rene нам не показали практически ничего важного: ни игрового процесса в его привычном виде, ни различных систем. Вместо этого девелоперы ограничились демонстрацией местной системы глубокой кастомизации жилищ «симов», выдавая это чуть ли не за главную особенность будущего проекта.
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Как оно часто бывает, отдельные представители геймерского сообщества заметили в презентации то, что интересно именно им. Вернее, в данном случае наоборот — не заметили. Оказалось, что в презентации Project Rene участвовало очень мало темнокожих блогеров, что задело чувства значительной части сообщества фанатов франшизы.
Поскольку в современном мире не принято отстаивать свою позицию, Electronic Arts решила, что самым правильным вариантом будет шаблонное извинение, в котором содержится обещание «исправиться».
Времени на «исправление» у EA ещё вагон и маленькая тележка: даже по самым оптимистичным прогнозам разработчиков из студии Maxis, релиз новой The Sims вряд ли состоится в ближайшие годы.