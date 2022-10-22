Несколько дней назад Electronic Arts совместно со студией Maxis объявили о том, что работают над новой частью серии симуляторов жизни The Sims. Пока что проект находится на совсем зачаточной стадии развития и даже не имеет официального подзаголовка или порядкового номера — вместо этого девелоперы упоминают его кодовое название Project Rene. Пока что никаких подробностей новинки нет, и очевидно, что её релиз состоится ещё очень нескоро, но это не мешает Maxis провести закрытое бета-тестирование уже на следующей неделе.
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По крайней мере, такими сведениями располагают источники авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, утверждающего, что тестирование новой The Sims стартует 25 октября. Судя по имеющейся информации, это будет лишь первый, самый ранний этап тестирования, в рамках которого участникам предоставят возможность опробовать «Мастерскую» — новую механику, существенно обогащающую возможности кастомизации жилищ ваших «симов».
Судя по всему, ближайшее тестирование не подпадает под подписку о неразглашении, так что теплится надежда на то, что хотя бы какие-то кадры игрового процесса Project Rene всё же начнут просачиваться в Сеть.
Что до релиза следующей The Sims, то из комментариев представителей Maxis следовало, что это перспектива явно не ближайших нескольких лет.