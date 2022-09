Они обусловлены изменившейся моделью распространения игры.

Как вы знаете, первая Overwatch представляла (игра доживает последние дни) собой премиальный проект, за доступ к которому необходимо было разово оплачивать стоимость лицензии. В Overwatch 2 разработчики решили пойти по более современному пути: новинка будет распространяться по условно-бесплатной модели, а это значит, что в местный соревновательный (рейтинговый) режим необходимо ввести соответствующие изменения.

В свежем материале Blizzard подробно коснулась соответствующей темы, расписав изменения, к которым придётся привыкать «старичкам», и которые придётся принять новичкам. Что ж, пойдём по порядку. Система разблокировки доступа к соревновательному режиму в Overwatch 2 для новых учётных записей во многом будет напоминать таковую в Heroes of the Storm или World of Tanks: прежде чем вы сможете отправиться покорять «ладдер», вам предстоит пройти своеобразный курс молодого бойца, а затем выиграть пятьдесят матчей в режиме «Быстрая игра». Только после этого опция соревновательной игры вообще станет доступной.

Важное уточнение: данное правило касается именно новых учётных записей, зарегистрированных 4 октября или позже; если вы переходите в Overwatch 2 из первой Overwatch, что, полагаем, актуально для абсолютнейшего большинства игроков в «сиквел», то вам не придётся выполнять вышеуказанные манипуляции.

В саму рейтинговую систему также внесли изменения. В Overwatch 2 больше не будет конкретного числового выражения «уровня мастерства». На смену этой системе придёт привычная по многим другим играм система дивизионов: конкретный ранг будет подразделяться на пять дивизионов, например, «Серебро 4» или «Алмаз 1». Вместо изменения рейтинга после каждого матча в Overwatch 2 ваш соревновательный ранг будет обновляться каждые 7 побед или каждые 20 поражений. Будет ли при формировании рейтинга учитываться ваш личный отыгрыш, не уточняется. Скорее всего, нет: когда данная система существовала в первой Overwatch, она вызывала большое количество нареканий, и Blizzard не придумала ничего лучше, чем отказаться от неё вовсе вместо внесения необходимых изменений.

Что касается первоначального присваиваемого ранга в Overwatch 2, то Blizzard применила некую хитроумную систему. Те, кто уже имели соревновательный рейтинг в первой Overwatch, получат «модифицированный» рейтинг с учётом изменившихся игровых условий, вызванных переводом игры на формат «5 на 5» с многочисленными правками баланса. В большинстве случаев присвоенный вам ранг в Overwatch 2 будет несколько ниже, чем тот, что вы имели в первой части.

Вместе с тем в игру вернётся механика снижения ранга вследствие неактивности игрока. С каких рангов эта система начинает работать, и до какого ранга она может опустить ваш уровень навыков с течением времени, не уточняется. Что уточняется — это тот факт, что вернувшиеся после долгого перерыва игроки в случае проявления высокого уровня мастерства будут быстрее возвращаться на свой естественный ранг.