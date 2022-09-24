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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Dying Light 2 снабдят инструментами для создания модификаций
Решение правильное, но запоздалое.
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Поддержка модификаций в современных играх — это уже давно не привилегия, а обязанность. К сожалению, не все разработчики это понимают, но процесс, определённо, движется в верном направлении. Сегодня, например, представители студии Techland сообщили, что в перспективе добавит в свой зомби-боевик Dying Light 2 полноценные инструменты для создания модификаций.

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Вместе с тем в Techland планируют проработать систему, которая позволит добавлять созданные на PC модификации в консольные версии игры. В студии справедливо отмечают, что раз им удалось сделать это в первой Dying Light, то с сиквелом проблем быть не должно. Почему, однако, на осознание необходимости внедрения мод-инструментов ушло больше семи месяцев, вопрос не то чтобы риторический; скорее, заставляющий задуматься.

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В настоящее время всё внимание Techland сконцентрировано на дебютном сюжетном дополнении Bloody Ties, релиз которого на днях в очередной раз был отложен — теперь до 10 ноября.

#techland #dying light 2
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