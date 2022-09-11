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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Совокупный тираж игр серии Assassin’s Creed превысил 200 миллионов копий
Риторический вопрос: многие ли франшизы могут похвастать тем же?
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Серия Assassin’s Creed на сегодняшний день является одной из самых известных в игровой промышленности. Даже вчера, когда Ubisoft проводила своё мероприятие Ubisoft Forward, примерно две трети времени было посвящено именно дальнейшему развитию этой культовой франшизы про скрытных убийц в симпатичных одеяниях с капюшонами. Компания полноценно презентовала Mirage — следующую крупную игру в серии, а также подтвердила факт работы сразу над тремя другими продуктами во франшизе, включая два «премиальных» и один мобильный. Но сегодня речь не об этом.

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Как сообщает издание Aroged со ссылкой на документацию Ubisoft, совокупный тираж игр серии Assassin’s Creed за пятнадцать лет её существования превысил отметку в двести миллионов экземпляров, тем самым позиционировав её как одну из самых важных франшиз в игровой индустрии.

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Впрочем, всё это пусть и успешное, но всё же прошлое. Обозримое будущее — это Assassin’s Creed Mirage, релиз которой должен состояться где-то в следующем году. А как себя покажет новинка — пока что нельзя даже загадывать.

#ubisoft
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