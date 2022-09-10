Выйдут они когда-нибудь в будущем.

Огромная часть времени в рамках сегодняшнего мероприятия Ubisoft Forward была уделена различным глубоко вторичным продуктам, но под занавес Ubisoft подтвердила многочисленные слухи и утечки, официально объявив, что помимо Assassin’s Creed Mirage также трудится ещё над тремя другими проектами в данной франшизе. Но обо всём по порядку.

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Во-первых, Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Codename Jade — мобильную игру, действие которой развернётся в Древнем Китае, а главным героем станет создаваемый вами лично персонаж.

Во-вторых, объявлено о работе над Assassin’s Creed Codename Red, которая отправит игроков в давно ожидаемый ими сеттинг феодальной Японии с сёгунами и самураями. Возглавляет разработку студия Ubisoft Quebec, и перед нами так называемый премиальный продукт — то есть, игра для «больших» платформ и за которую нужно будет платить фиксированную стоимость.

В-третьих, Assassin’s Creed Codename Hexe. Это ещё одна «премиальная» игра серии. Подробностей геймплея нет, но известно, что она будет самой нестандартной в серии и что над ней трудится Ubisoft Montreal — главное рабочее подразделение Ubisoft.

Наконец, Ubisoft напомнила, что работает над Assassin’s Creed Infinity — своеобразным «хабом», который помимо всего прочего станет пропуском в мир мультиплеера во вселенной Assassin’s Creed.

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Ну, и, наверное, стоит отметить, что до конца года для Assassin’s Creed Valhalla выйдет дополнение, которое поставит точку в истории нашего протагониста. На этом по Assassin’s Creed пока всё.