Как и было обещано в начале этой недели, сегодня в рамках мероприятия Ubisoft Forward вскоре после формального анонса была официально представлена Assassin’s Creed Mirage — новая игра в культовой серии о приключениях свободолюбивых убийц в стильных балахонах. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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Как и гласили утечки, Assassin’s Creed Mirage в плане геймплея вернётся к истокам серии: ожидайте повышенной требовательности к скрытным действиям, паркура, беготни и всего того, благодаря чему франшиза получила мировое признание. Играть предстоит за знакомого персонажа — Басима — которого мы впервые увидели в Assassin’s Creed Valhalla. С той лишь разницей, что действие Mirage разворачивается за двадцать лет до событий «Вальгаллы», и Басим пройдёт путь от уличного воришки в Багдаде до мастера-ассасина.
Релиз должен состояться в следующем году. Технологического прорыва не ждите, поскольку Mirage выйдет не только на PC и консолях текущего поколения, но и на «пастгене».