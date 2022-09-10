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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Assassin’s Creed Mirage представлена официально — игра возвращается к истокам серии и выйдет в следующем году
Действие разворачивается в Багдаде за 20 лет до событий Assassin’s Creed Valhalla.
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Как и было обещано в начале этой недели, сегодня в рамках мероприятия Ubisoft Forward вскоре после формального анонса была официально представлена Assassin’s Creed Mirage — новая игра в культовой серии о приключениях свободолюбивых убийц в стильных балахонах. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Как и гласили утечки, Assassin’s Creed Mirage в плане геймплея вернётся к истокам серии: ожидайте повышенной требовательности к скрытным действиям, паркура, беготни и всего того, благодаря чему франшиза получила мировое признание. Играть предстоит за знакомого персонажа — Басима — которого мы впервые увидели в Assassin’s Creed Valhalla. С той лишь разницей, что действие Mirage разворачивается за двадцать лет до событий «Вальгаллы», и Басим пройдёт путь от уличного воришки в Багдаде до мастера-ассасина.

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Релиз должен состояться в следующем году. Технологического прорыва не ждите, поскольку Mirage выйдет не только на PC и консолях текущего поколения, но и на «пастгене».

#ubisoft #assassins creed mirage
1
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Ядрило
23:30
лично мне все равно под каким ником тебя епать, кармы нет )))
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Proxy Demon
23:29
Как то не очень интригует играть за араба, если уже заранее известно, что позднее его насадит на кукан татуированный бандеровец с андеркатом
Assassin’s Creed Mirage представлена официально — игра возвращается к истокам серии и выйдет в следующем году
Tant-Ogly
23:29
Я настоящий! Я не клон. нешешбек, а можешь под Муж_ЗАГЛOTA зайти? Мне так привычнее.
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Ядрило
23:28
засовывать в твою укрожопую задницу, клон Шеши
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Tant-Ogly
23:21
А ты Абылай Ордабаев и нешешбек. Нехорошо здесь орудовать мультиакками и скручивать карму. А вот я, кстати, настоящий. Я просто притворялся.
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Ядрило
23:21
Ты нам не друг. Ты укрожопый тролль склонировал ник Шеши
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Tant-Ogly
23:18
нешешбек, ядрило, Абылай Ордабаев... какой персонаж у тебя там еще есть? теперь ясно, кто здесь карму скручивает ))
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Красный против хохла
23:18
а ты пошёл отсель
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NOFX
23:17
Никогда такого не было и тут на тебе! Аж в 2 раза! Ну надо же! Фантастика!
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Tant-Ogly
23:16
Абылай Нешешбек сломался )) Разрыв шаблона.
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