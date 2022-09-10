Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердили, что Microsoft начала возвращать деньги за предзаказ игры

На днях в Сети появилась информация о том, что Microsoft (вернее, её подразделение Xbox) начала отменять предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl и возвращать покупателям за них деньги, аргументируя это тем, что дата выхода проекта изменилась на «неопределённую», и что это нарушает правила предзаказов в магазине компании.

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И вот, спустя пару дней с комментарием по этому поводу выступил PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров. По его словам, перед нами надлежащая процедура: в начале лета студия перенесла релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 на следующий год, поэтому Microsoft и начала возвращать деньги за предзаказ игры без точной даты выхода. Как поясняет Бочаров, опция предварительного заказа вернётся на Xbox, когда разработчики объявят новую точную дату выхода проекта. К сожалению, даже приблизительное «окно» релиза новинки представитель студии назвать не удосужился, заявив лишь, что она выйдет «когда-то в 2023 году».

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Как бы то ни было, в России S.T.A.L.K.E.R. 2 продаваться официально не будет, равно как и не будет иметь русской озвучки. Таково было решение GSC Game World, и пока можно лишь предполагать, к насколько большой упущенной прибыли это приведёт.