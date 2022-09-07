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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, Microsoft стала возвращать предзаказчикам S.T.A.L.K.E.R. 2 средства за игру
Это что, теперь игру придётся делать, что ли?
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Как вы знаете, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl был отложен до следующего года — без конкретики. Перечислять причины, по которым это произошло, мы в рамках данного материала, пожалуй, не будем, поскольку всем всё давно понятно. Важно не это, а то, что Microsoft, по всей видимости, потихоньку начала переключать селектор коробки передач в положение «R».

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Как стали сообщать сегодня пользователи в некоторых Telegram-каналах, Xbox начала отменять предварительные заказы на S.T.A.L.K.E.R. 2 и возвращать покупателям за них средства. В качестве причины данного действия Xbox указывает, что дата выпуска игры «изменилась на неподтверждённую дату в будущем».

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Безусловно, доверять Telegram-каналам в наши дни следует с очень большой осторожностью, но за неимением лучшего пока оставим этот материал в соответствующем статусе — слух. До подтверждения со стороны Microsoft, если оно вообще будет.

#microsoft #gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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