После приобретения рэдмондцами холдинга Activision Blizzard, имеется в виду.

После того как Microsoft объявила о том, что холдинг Activision Blizzard перейдёт под её контроль, представители игровой индустрии серьёзно задумались о последствиях данного решения. Активнее всего размышлять начали в Sony, которая считает, что Microsoft может превратить франшизу Call of Duty в эксклюзив для своих платформ, что больно ударит по прибыли японской компании, которой будет сложнее продавать свои игровые консоли.

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Недавно руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер сообщил, что предложил руководству Sony сделку, в рамках которой Call of Duty в течение трёх лет будет выходить на консолях PlayStation. По всей видимости, в Sony это предложение посчитали недостаточным: сегодня Джим Райан, руководитель Sony Interactive Entertainment, которая, в свою очередь, владеет PlayStation, заявил, что в задачу фирмы входит обеспечение свободного доступа владельцев PlayStation к играм серии Call of Duty, а вышеизложенное соглашение является «неадекватным на многих уровнях» и в перспективе будет этой цели препятствовать.

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Очевидно, двум конкурентам ещё предстоит найти общий язык и прийти к соглашению, однако зачем это нужно Microsoft, ещё предстоит разобраться. Что же до Sony, то компании следует вести себя скромнее, потому что альтернативное предложение может оказаться куда менее приемлемым. Быть скромнее, принимать взаимовыгодные предложения, пока находящаяся в заведомо выигрышном положении сторона ещё готова их предлагать, вообще является хорошей и дальновидной политикой во многих аспектах человеческой деятельности.