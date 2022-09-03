Sony считает, что изъятие данной франшизы из её арсенала больно ударит по благополучию компании. И правильно делает, надо сказать.

После того как в начале этого года Microsoft объявила о том, что холдинг Activision Blizzard вместе со всеми его студиями, подразделениями и франшизами переходит под её контроль, многие конкуренты рэдмондцев начали «трястись», справедливо полагая, что получив в своё распоряжение столь мощный актив, софтверный гигант просто перекроет сторонним платформам доступ ко всем выпускаемым AB играм. Sony, в частности, переживает, что потеряв Call of Duty, которую, как считают в руководстве компании, попросту невозможно ничем и никак заменить, она лишится значительной части своего дохода.

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Что ж, возможно, опасения Sony были преждевременными. Как сообщил глава игрового подразделения рэдмондской компании Фил Спенсер, он ещё в январе отправил руководителю PlayStation Джиму Райану подписанное соглашение, в котором содержались заверения в том, что игры серии Call of Duty будут выходить на консолях от Sony на протяжении ещё «как минимум следующих двух лет», начиная с года текущего и вплоть до конца 2024-го. Без ограничений, без «вырезаний» контента, в полном виде.

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На какой срок на самом деле подписано соглашение, неясно, однако журналисты сообщали, что оно ограничено тремя следующими играми серии Call of Duty. По всей видимости, включая выходящую в этом году Modern Warfare II.