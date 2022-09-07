Вчера вечером, а не сегодня днём, как это пытаются изобразить наши незваные «помощники» из смежного раздела, студия CD Projekt RED поделилась сразу двумя важными новостями касательно Cyberpunk 2077. Во-первых, выпустила обновление версии 1.6, в состав которого включены многие незначительные, но от этого не менее приятные нововведения. Во-вторых, анонсировала крупный аддон Phantom Liberty, релиз которого назначен на следующий год.
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В конкретные детали дополнения CD Projekt RED пока не вдаётся: известно лишь, что в данном дополнении история Ви и Джонни Сильверхенда получит неожиданное развитие. В любом случае, долгожданный аддон, судя по комментарию представителей студии под анонсирующим видеороликом на YouTube, будет первым и последним из числа крупных. По крайней мере, такую трактовку можно сделать из слов «Единственное запланированное расширение к Cyberpunk 2077».
Безусловно, на практике может оказаться, что после релиза Phantom Liberty у CDPR «внезапно» возникнет план по выпуску второго аддона, поэтому мы в редакции пока будем осторожнее в подборе слов.