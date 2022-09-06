Патч? Да, уже патч.

Одновременно с анонсом сюжетного дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 компания CD Projekt RED рассказала о патче 1.6, который на момент написания данного материала уже должен был быть выпущен на всех целевых платформах.

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Патч 1.6 вносит различные исправления и улучшения, добавляет новый контент и правит в правильных мелочах пользовательский интерфейс. Одно из самых важных изменений затронуло гардероб Ви (имя главного героя, помните ещё такого?). Так вот, теперь гардероб позволит игроку менять внешний вид своего протеже, не меняя показатели брони. Разработчики предоставили возможность создать до 6 комплектов одежды из доступных предметов в любой квартире Ви или укрытии, а затем переключаться между ними на панели снаряжения.

По оружию в патче 1.6 было представлено тоже кое-что интересное: 6 единиц огнестрельного оружия, включая культовую целевую винтовку «Суперкритик», а также 5 единиц оружия ближнего боя, включая цепной меч «Кат-о-матик». Добавлена возможность межплатформенных сохранений. Последние «сейвы» будут автоматически загружены в облако. Можно использовать одно последнее сохранение для всех типов (быстрое, автоматическое, ручное и т. д.). Эта функция становится доступной после того, как игрок войдёт в свою учётную запись (из главного меню или внутриигрового меню загрузки).

В Найт-Сити добавлены секреты, связанные с аниме-сериалом Cyberpunk: Edgerunners, в том числе новое снаряжение и новые функции фоторежима. Новая мини-игра «Шевелись, Плотва!» теперь доступна в аркадных автоматах Найт-Сити, в том числе в квартирах в Нортсайде, Джапан-тауне и Глене. За попадание на вершины рейтинга можно заработать специальные призы, в том числе деньги и предметы.

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С полным списком всех нововведений патча 1.6 можно ознакомиться на официальном сайте Cyberpunk 2077.