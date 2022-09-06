Киану Ривз вернётся к роли Джонни Сильверхэнда.

Компания CD Projekt RED официально анонсировала сюжетное дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. Сам анонс состоялся в рамках трансляции Night City Wire, на которой также была обнародована кое-какая информация о патче 1.6.

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Что до сюжетного дополнения Phantom Liberty, то его события, как и предполагали многочисленные инсайдеры ранее, разворачиваются до финала основной сюжетной кампании. В дебютном трейлере, снабжённом субтитрами на русском, Ви приносит клятву Новым Соединённым Штатам Америки — то есть, основное действо будет посвящено правительству и «дружбе» с ним.

Главная приятная новость заключается в том, что Киану Ривз вернётся к роли Джонни Сильверхэнда. На трансляции актёр лично объявил о своём возвращении. В трейлере также «засветилась» новый район Найт-Сити, а само DLC должно стать шпионским триллером. О последнем факте разработчики из CD Projekt RED объявила лично.

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Дополнение Phantom Liberty должно стать последним проектом, созданным на базе движка Red Engine. После этого поляки переключатся на Unreal Engine 5. Любопытно, что в конце трейлера среди целевых платформ не были указаны PS4 и Xbox One. Проект выйдет в 2023 году на ПК и новых консолях.