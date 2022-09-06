Компания CD Projekt RED официально анонсировала сюжетное дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. Сам анонс состоялся в рамках трансляции Night City Wire, на которой также была обнародована кое-какая информация о патче 1.6.
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Что до сюжетного дополнения Phantom Liberty, то его события, как и предполагали многочисленные инсайдеры ранее, разворачиваются до финала основной сюжетной кампании. В дебютном трейлере, снабжённом субтитрами на русском, Ви приносит клятву Новым Соединённым Штатам Америки — то есть, основное действо будет посвящено правительству и «дружбе» с ним.
Главная приятная новость заключается в том, что Киану Ривз вернётся к роли Джонни Сильверхэнда. На трансляции актёр лично объявил о своём возвращении. В трейлере также «засветилась» новый район Найт-Сити, а само DLC должно стать шпионским триллером. О последнем факте разработчики из CD Projekt RED объявила лично.
Дополнение Phantom Liberty должно стать последним проектом, созданным на базе движка Red Engine. После этого поляки переключатся на Unreal Engine 5. Любопытно, что в конце трейлера среди целевых платформ не были указаны PS4 и Xbox One. Проект выйдет в 2023 году на ПК и новых консолях.