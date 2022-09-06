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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Геймеры наткнулись на внушительный намёк на существование PC-версии Returnal
Теперь уж дело за малым — дождаться формального анонса.
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Как нам хорошо известно, последние годы Sony проводит более адекватную политику и разрешает PC-геймерам приобщиться к своим некогда PlayStation-эксклюзивным играм. Политика будет проводиться и дальше, и, по всей видимости, следующей игрой из списка станет Returnal, о чём в Сети уже не первый раз всплывают соответствующие слухи.

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Сначала геймеры обнаружили упоминания PC-версии Returnal в базе данных Steam, затем в Сеть «случайно» утекли скриншоты с экраном графических настроек игры, чего в консольной версии в принципе быть не может. И вот, теперь знающие своё дело товарищи, присутствовавшие на мероприятии GDC в начале сентября, заметили, что представители студии Housemarque, ответственной за разработку Returnal, использовали в качестве демонстрации технических особенностей своего творения не что иное, как его PC-версию.

Упоминания того, что перед нами именно PC-версия, можно также обнаружить и непосредственно в служебных технических таблицах. Например, в одной из них геймеры увидели, что в качестве источника видеоряда применяется именно PC-сборка Returnal.

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Как бы то ни было, слухи о существовании PC-версии Returnal появляются слишком регулярно, чтобы быть простыми случайностями и совпадениями. Возможно, мы уже на расстоянии вытянутой руки от формального анонса от Housemarque.

#returnal #housemarque
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