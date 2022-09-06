Теперь уж дело за малым — дождаться формального анонса.

Как нам хорошо известно, последние годы Sony проводит более адекватную политику и разрешает PC-геймерам приобщиться к своим некогда PlayStation-эксклюзивным играм. Политика будет проводиться и дальше, и, по всей видимости, следующей игрой из списка станет Returnal, о чём в Сети уже не первый раз всплывают соответствующие слухи.

реклама

Сначала геймеры обнаружили упоминания PC-версии Returnal в базе данных Steam, затем в Сеть «случайно» утекли скриншоты с экраном графических настроек игры, чего в консольной версии в принципе быть не может. И вот, теперь знающие своё дело товарищи, присутствовавшие на мероприятии GDC в начале сентября, заметили, что представители студии Housemarque, ответственной за разработку Returnal, использовали в качестве демонстрации технических особенностей своего творения не что иное, как его PC-версию.

Упоминания того, что перед нами именно PC-версия, можно также обнаружить и непосредственно в служебных технических таблицах. Например, в одной из них геймеры увидели, что в качестве источника видеоряда применяется именно PC-сборка Returnal.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как бы то ни было, слухи о существовании PC-версии Returnal появляются слишком регулярно, чтобы быть простыми случайностями и совпадениями. Возможно, мы уже на расстоянии вытянутой руки от формального анонса от Housemarque.