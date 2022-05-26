Всё свидетельствует о том, что данному событию — быть.

Не секрет, что последние годы Sony активно продвигает идею расширения охвата своих игр за пределы PlayStation. Пробой пера стали персональные компьютеры и, судя по официальной статистике, компания результатом довольна и будет продолжать развивать удачную идею. В частности, в текущем финансовом году Sony рассчитывает заработать на PC порядка трёхсот миллионов долларов.

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По всей видимости, уже в ближайшее время нас ждёт целая череда релизов, и одним из них вполне может стать мистический экшен Returnal. Соответствующий намёк был обнаружен в базе данных Steam в виде таинственного проекта под названием Oregon.

Казалось бы, при чём здесь Returnal? С первого взгляда, безусловно, никакой связи нет, однако если присмотреться к структуре файлов «новинки», то можно обнаружить упоминание планеты Атропос, на которой разворачивается действие Returnal, а также различные поисковые теги, заявляющие о главном герое-женщине, элементах «рогалика» и многом другом, что косвенно подтверждает подготовку PC-версии творения студии Housemarque.

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Обычно подобные утечки предшествуют скорому официальному анонсу, поэтому наиболее правильным решением на текущий момент будет дождаться соответствующей публикации от Sony.