После того как Sony поменяла что-то «в консерватории» и стала постепенно выпускать свои некогда PlayStation-эксклюзивные игры на персональных компьютерах, по Сети начали гулять слухи о том, какая игра следующей будет лишена статуса эксклюзива. По всей видимости, ей станет Returnal про временную петлю. По крайней мере, сегодня на просторах Reddit сегодня появились очень правдоподобно выглядящие снимки экранов, демонстрирующие графические настройки Returnal и чисто компьютерные клавиши управления.
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Стоит отметить, что это уже не первая утечка касательно возможности выхода Returnal на PC. Сначала соответствующая информация была обнаружена в базе данных GeForce NOW, затем, всего несколько дней назад, упоминание планеты Атропос, на которой разворачивается действие Returnal, было обнаружено в базе данных Steam.
Скорее всего, секрет перестанет быть таковым уже через пару часов — после начала мероприятия State of Play, посвящённого играм от партнёров Sony.