Дальше концептов процесс так и не идёт.

Вчера, оказывается, в мире отмечался «День Кота». По такому поводу разработчики из GSC Game World вышли на связь и опубликовали концепт-арт Баюна — жуткого мутировавшего кота, который вследствие изменений в строении своего тела способен имитировать различные звуки и даже подражать человеческой речи. За что, собственно, и получил прозвище одноимённого персонажа из русских сказок.

Стоит отметить, что кот-баюн должен был появиться в изначальной S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, но впоследствии эту идею отбросили и не восстановили даже в последующих аддонах Clear Sky и Call of Pripyat. Что ж, в Heart of Chernobyl, по всей видимости, справедливость по отношению к кошаку будет восстановлена.

Формально S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl находится в разработке, однако некоторое время назад её релиз был в очередной раз отложен — с декабря текущего года до «2023 года» в целом.