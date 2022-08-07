А всего несколько месяцев назад всё было очень плохо.

В конце 2020 года коллектив The Initiative совместно с привлечённой к работе студией Crystal Dynamics представили перезапуск шутера Perfect Dark про последствия экологической катастрофы в далёком будущем и вечный конфликт простого народа с богатыми и наделёнными властью (зачастую как следствие богатства) лицами. Прошло меньше года, как СМИ начали сообщать о серьёзных проблемах с разработкой, уходе ключевых сотрудников и в целом полной неопределённости касательно будущего данного амбициозного проекта.

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По всей видимости, игровое подразделение Microsoft, которое курирует и финансирует данный проект, сумело разрешить сложившуюся ситуацию, поскольку сегодня редактор издания Windows Central Джез Корден со ссылкой на близкие к The Initiative источники сообщил, что ситуация в студии стабилизировалась, и сейчас работа над игрой продвигается не просто удовлетворительно, а даже хорошо.

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В подробности журналист вдаваться пока не стал, поэтому на сегодняшний день неизвестно, на каком производственном этапе находится перезапуск Perfect Dark, что от него ждать и когда начнут поступать первые внятные публикации подробностей.