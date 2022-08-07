Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: работа над перезапуском Perfect Dark восстановлена и идёт «хорошо»
А всего несколько месяцев назад всё было очень плохо.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

В конце 2020 года коллектив The Initiative совместно с привлечённой к работе студией Crystal Dynamics представили перезапуск шутера Perfect Dark про последствия экологической катастрофы в далёком будущем и вечный конфликт простого народа с богатыми и наделёнными властью (зачастую как следствие богатства) лицами. Прошло меньше года, как СМИ начали сообщать о серьёзных проблемах с разработкой, уходе ключевых сотрудников и в целом полной неопределённости касательно будущего данного амбициозного проекта.

реклама

По всей видимости, игровое подразделение Microsoft, которое курирует и финансирует данный проект, сумело разрешить сложившуюся ситуацию, поскольку сегодня редактор издания Windows Central Джез Корден со ссылкой на близкие к The Initiative источники сообщил, что ситуация в студии стабилизировалась, и сейчас работа над игрой продвигается не просто удовлетворительно, а даже хорошо.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

В подробности журналист вдаваться пока не стал, поэтому на сегодняшний день неизвестно, на каком производственном этапе находится перезапуск Perfect Dark, что от него ждать и когда начнут поступать первые внятные публикации подробностей.

#crystal dynamics #the initiative #perfect dark
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Crystal Dynamics не бросит перезапуск Perfect Dark даже несмотря на переход в руки Embracer
Новая Tomb Raider расскажет о работе Лары Крофт с новым поколением Расхитителей Гробниц — инсайдер
Аналитики: Square Enix продала свои студии из-за огромных убытков, понесённых релизами игр во вселенной Marvel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Причины, по которым не стоит хранить важную информацию на SSD, флеш-накопителях и картах памяти
212
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
88
Как Intel замедлила технологический прогресс TSMC – почему конкуренты так и не стали партнёрами
37
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
92
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
10

Сейчас обсуждают

2rasmus
15:00
Хосспаде, какой бред я прочитал... Во-первых, linuxmint нужно брать в версии cinnamon, именно его пилит команда разрабов этого дистрибутива. Во-вторых, криворукий пользовантель винды, нихера не пнимая...
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
Kira625
14:57
Возьми например live-cd debian с lxde/xfce, попробуй.
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
daimos
14:53
Тдп 800 -мой любимый тдп! Контрастно с красными
У RTX 4080 количество ядер может быть ниже 10 000
Kira625
14:52
Еще точнее: "Как я не смог в линукс".
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
ptlrkptt
14:50
крым всегда был ничейным, то есть независимым, отдайте его израилю чтобы остановить бессмысленную войну, можно еще отдать его греции если вы не любите евреев по какой-то причине, можно вообще отдать е...
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
ptlrkptt
14:49
да, тут как в поговорке про еврея, либо крестик снимите, либо трусы оденьте ...
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
cupgrn
14:49
Учитывая как активно разрабы пилят свои игры , ради запуска на консоли Стим , вполне может стать этот линь дистр на арче народным , где игры будут работать из коробки , хотя бы со стимом .
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
rar_77
14:48
Тем более замедление производительности дровами в Нвидии практиковали очень давно, в 2007-2009 г. Потом широкий общественный резонанс и негативная реакция сообщества заставили отказаться компанию от т...
Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
Андрей Богданов
14:44
В России диктатура? Пойду на улицу посмотрю, а то не знал)
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
Sabotender
14:43
Ну вот я, как обычный пользователь, сейчас ищу дистриб из коробки для старого ноута... Нужно минимум. Ставил недавно ХромОСь - оказалась кака для тех задач которые нужны. Нужен нормальный дистриб, жел...
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем