Не факт, что релиз состоится в обозримой перспективе.

Помните позапрошлогоднюю новость об анонсе перезапуска боевика Perfect Dark? Мы тоже подзабыли, и, как выясняется, неспроста. Сегодня издание Video Games Chronicle, ссылаясь на свои источники, близкие к коллективу The Initiative, сообщило, что производство проекта сопряжено с большими трудностями, некоторые из которых некоторые даже можно назвать фатальными.

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Как сообщается, в прошлом году из студии The Initiative ушла почти половина сотрудников, включая несколько ключевых разработчиков, в том числе геймдиректора Дэн Нойбургер и дизайн-директора Дрю Мюррей. Оставшиеся в коллективе разработчики заявляют, что в студии нет единого видения проекта, что приводит к постоянным конфликтам и неизбежным трудностям при создании игры.

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Главной причиной данного развития событий девелоперы называют привлечение второй студии — Crystal Dynamics. Вместо помощи и ускорения процесса всё пошло диаметрально противоположным образом. Бытует мнение, что перезапуск Perfect Dark ждёт либо «перезапуск перезапуска», либо уже имеющуюся идею продолжат дорабатывать ещё не один год. В обоих случаях перспективы безрадостные.