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The Initiative представила перезапуск Perfect Dark

Процесс разработки пока на ранней стадии. Но уже есть трейлер.
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Основная часть церемонии The Game Awards 2020 официально началась, и первым из крупных анонсов стал дебютный проект входящего в состав Xbox Game Studios коллектива The Initiative. Как и гласили утечки, студия анонсировала перезапуск шутера Perfect Dark.

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События игры развернутся в мире относительно далёкого будущего, в котором корпорации обустроили быт простого народа, но что-то как обычно пошло не так.

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Проект пока находится на ранней стадии производства, поэтому никакой информации о сроках релиза нет и быть не может. Ну, хотя бы кинематографический трейлер показали.

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