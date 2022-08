Игра выходит на следующей неделе.

Издательство Devolver Digital и разработчики из Massive Monster представили ещё один трейлер Cult of the Lamb — необычного «рогалика» про овечку и, как несложно догадаться, её культ. В свежем видео всё внимание уделяется четырём епископам, которые не позволяют высвободить Того-кто-ждёт (то ещё имечко).



Сами епископы в игре будут выступать на правах особых боссов, их тут несколько разновидностей:

Леший — самый молодой епископ древней веры, живёт в самом сердце тёмной чащи;

Хекат — это про голод, который заведует жарким и губительным земноводьем;

Калламар — обитатель топи, порождает чуму и мор;

Мудрый Шамура — старейший и мудрейший из Епископов.

По ходу прохождения Cult of the Lamb игрок будет сталкиваться с епископами, путешествуя по процедурно генерируемым уровням и сражаясь с врагами. Культ тут действительно «решает», потому как после каждой крупной победы его мощь и возможности растут. Но не боями едиными будет занимать игрока Cult of the Lamb — в перерывах игрок будет развивать свою весёлую религиозную ферму.

«Взращивайте собственный культ в землях лжепророков, совершайте походы по таинственным уголкам леса, объединяйте вокруг себя верных последователей и несите своё слово в массы, чтобы сделать свой культ единственным.

Собирайте ресурсы и используйте их для возведения построек, проводите темные ритуалы, чтобы задобрить богов, и укрепляйте веру своей паствы с помощью проповедей. Исследуйте просторы произвольно генерируемого мира, сражайтесь с полчищами врагов и уничтожайте лидеров враждебных культов, чтобы поглотить их силу и утвердить господство собственного культа. Обучите свою паству и отправляйтесь в путешествие, чтобы раскрыть секреты четырёх таинственных регионов. Проводите чистку неверных и мистические ритуалы, несите просветление в массы и станьте могущественным богом-агнцем».

Напомним, Cult of the Lamb должна поступить в продажу 11 августа на ПК (Steam), PlayStation, Xbox и Switch.