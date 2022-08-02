Рэдмондцев, впрочем, должна заботить не уникальность, а убыточность 2/3 покупаемого ими холдинга.

Вокруг слияния игрового крыла Microsoft и Activision Blizzard, которое осталось только закрепить юридически, пройдя через семь кругов антимонопольных служб, продолжают плодиться различные материалы, причём зачастую противоречащие друг другу. Так, например, вчера Sony выступила с критикой потенциального слияния этих двух компаний, заявив, что она может пострадать от перехода Call of Duty под контроль Microsoft, поскольку данная франшиза уникальна и никто не может создать её реального конкурента. Теперь же в Сети появился комментарий Microsoft касательно Activision Blizzard для новозеландской Торговой комиссии.

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В этом комментарии Microsoft, напротив, утверждает, что никаких препятствий для покупки Activision Blizzard не существует, поскольку холдинг не создаёт никаких уникальных в своём роде видеоигр. У холдинга нет видеоигр, присутствие которых на тех или иных платформах является критически важным фактором, поэтому данная сделка не должна вызывать обеспокоенность у конкурентов.

А своими конкурентами Microsoft на игровом рынке после перехода Activision Blizzard под своё крыло считает Tencent, Sony, Nintendo, Electronic Arts, Valve, Take-Two Interactive, Bandai Namco и даже CD Projekt RED.

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Вообще, Microsoft должна волновать не уникальность (или отсутствие таковой, как она считает) создаваемых Activision Blizzard игр, а тот факт, что две трети холдинга, согласно его же собственному финансовому отчёту, убыточны, а «в плюс» в компании работает разве что её мобильное подразделение King, известное в первую очередь по «залипательной» Candy Crush Saga.