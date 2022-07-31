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Новости Software Игнатий Колыско
Завтра в Steam стартует «Фестиваль выживания»
Какие игры можно будет купить со скидкой — догадаться несложно.
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Компания Valve собирается провести ещё один фестиваль, который, как и в других подобных случаях, сопровождается размещением огромного количества демоверсий и скидок. В этот раз мероприятие будет посвящено играм, в которых нужно выжить после падения самолёта, на жутком морозе или при пожаре.

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В анонсированном фестивале примут участие разработчики, в проектах которых широко представлены темы выживания, выживания с элементами хоррора и симуляции выживания в открытом мире. По случаю скорого старта ивента Valve опубликовала специальный трейлер, который даёт понять, что пользователи Steam смогут купить со скидкой Starbound, Don’t Starve Together, This War of Mine и другие проекты.

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Фестиваль стартует уже завтра, 1 августа в 20:00 по московскому времени, и завершится через неделю — 8 августа в те же 20:00 МСК. В магазине уже появилась отдельная страничка-каталог с играми по вышеупомянутым темам. Завтра на ней будут размещены предложения со скидками.

#steam #распродажа #steam survival fest
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