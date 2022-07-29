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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Дебютный трейлер Forever Ago — приключенческой игры о прокрастинации и несбывшихся мечтах, в которой можно погладить собаку
Визуальный ряд тут, кстати, приятный.
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Издательство Annapurna Interactive (вспоминали о нём сегодня здесь и здесь) взялось за поддержку с разработкой и дальнейшим распространением дебютного проекта от студии Third Shift из Германии. Команда новичков (основана двумя друзьями, если кому интересно) занимается сейчас производством приключенческой игры Forever Ago, оформленной в виде дорожного приключения.

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Атмосферный трейлер проекта раскрывает историю главного героя Альфреда, который отправляется в путешествие после трагического путешествия. Игрок в компании с пожилым добродушным дядькой займётся исследованием северных регионов, встречая на пути людей, заводя друзей и, даже меняя средства передвижения.

Forever Ago — история о том, как важно ценить время. Главный герой рефлексирует по поводу несбывшихся желаний и надежд, сетует на свою несмелость, и размышляет о мужестве, дружбе, надежде и, разумеется, любви.

К счастью, геймплей дебютного проекта Third Shift не сводится к томной ходьбе под однотонный бубнёж главного героя. Тут еще нужно будет решать головоломки, завязанные на взаимодействии с окружающей средой, а также время от времени использовать фотокамеру. Простите, чуть не забыли вам рассказать о собаке! Альфред может погладить своего четвероного друга, а игрок — умилиться.

Основные особенности Forever Ago:

  • исследование красивых пейзажей, начиная от безмятежных лесных озер и заканчивая пыльными пустошами, а также пустынями с изнуряющим солнцем;
  • исследование и взаимодействие с объектами с целью узнать об окружающей среде и людях, живущих там;
  • возможность делать снимки своей старой фотокамерой с целью задокументировать путешествие Альфреда и решить небольшие головоломки, связанные с окружающей средой;
  • увлекательные истории нескольких персонажей, озвученных известными актёрами, которых герой встретит на своём пути;
  • оригинальный саундтрек Кларка Абуда (Slay the Spire, Kind Words);
  • возможность погладить собаку.

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Forever Ago пока запланирована к релизу на ПК, у игры есть своя страница в Steam с живописными скриншотами.

#annapurna interactive #forever ago #third shift
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В старых играх очень даже решает. Да и в новых, опять же, в зависимости от того, кто тестирует) каждое поколение одно и то же, каждый тестирует в пользу интел или амд
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