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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Отмеченное игроками и прессой научно-фантастическое приключение Outer Wilds выйдет на PS5 и Xbox Series
Будет работать в 4K при 60 кадрах/с, ага.
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Издательство Annapurna Interactive и разработчики из студии Mobious Digital в рамках своей презентации Annapurna Interactive Showcase не только объявили о релизе What Remains of Edith Finch на современных консолях, выпустив соответствующий трейлер, но также рассказали о расширении платформенной географии научно-фантастического приключения Outer Wilds.

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Так, 15 сентября текущего года Outer Wilds выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X и S. Владельцы игры на PS4 и Xbox One могут рассчитывать на бесплатный апгрейд. Outer Wilds для современных консолей получит поддержку разрешения 4K при 60 кадрах/с, что как бы стандарт для ненагруженных технологичной графикой проектов. По случаю анонса был выпущен отдельный трейлер.

Версия для Nintendo Switch (анонсирована ещё в феврале прошлого года) будет находиться в разработке большее количество времени. Как оказалось, авторы переоценили свои силы и не смогут выпустить её 15 сентября (изначально релиз планировался на конец прошлого года).

Outer Wilds — высоко оценённая критиками, завоевавшая множество наград приключенческая игра с открытым миром, посвящённая загадкам солнечной системы во временной петле и получившая в 2019 году звание «Игры года» от Giant Bomb, Polygon, Eurogamer и The Guardian.

Главный герой Outer Wilds — новобранец недавно начатой программы космических исследований Outer Wilds Ventures. Она призвана найти ответы на загадки странной, непрестанно меняющейся солнечной системы.

«Что таится в дебрях зловещей планеты Dark Bramble? Кто оставил на луне эти чужеродные развалины? Можно ли прервать нескончаемую петлю времени? Ответы вы найдете в самых опасных уголках космоса.

Планеты в игре Outer Wilds изобилуют скрытыми локациями, которые меняются с ходом времени. Побывайте в подземном городе, пока его не поглотили пески. Успейте изучить поверхность планеты, которая крошится прямо у вас под ногами. Каждую тайну надежно хранят природные катаклизмы или неблагоприятные условия среды.

Потуже застегните ботинки, проверьте запас кислорода и отправляйтесь в космический поход! В вашем распоряжении немало уникальных приборов, которые помогут изучать окружающий мир, отслеживать загадочные сигналы, расшифровывать древние инопланетные надписи — и жарить на костре изумительный зефир», — гласит официальное описание к игре.

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Outer Wilds вышла 2019 года на PC (Epic Games Store) и Xbox One. В октябре 2019-го проект появился на PS4, а в июне 2020-го — в Steam. Также в сентябре прошлого года приключение получило аддон Echoes of the Eye.

#annapurna interactive #outer wilds #mobious digital
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