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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: первые 14 минут приключенческой игры What Remains of Edith Finch, которая сегодня вышла на PS5 и Xbox Series
Игра на новых системах работает в разрешении 4K при 60 кадрах/с.
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Издательство Annapurna Interactive выпустило на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S свой «симулятор ходьбы» What Remains of Edith Finch от студии Giant Sparrow. По такому случаю был представлен отдельный геймплейный трейлер.

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На современных игровых устройствах от Microsoft и Sony проект получил поддержку 60 кадров/с и разрешения 4K (на прошлом поколении пришлось довольствоваться только 1080p и 30 кадрами/с). В российским PS Store стоимость данного продукта составляет 1429 рублей — причём, в комплекте также идёт версия для PlayStation 4. Изначально данная приключенческая игра вышла в 2017 году на ПК и сразу приглянулась как простым пользователям, так и профильным изданиям.

What Remains of Edith Finch — это сборник странных рассказов об одной семье из штата Вашингтон. Главная героиня Эдит Финч пытается понять почему осталась единственной представительницей своего рода. Для этого ей придётся исследовать огромный фамильный особняк, снова заново знакомясь с каждым родственником и переживая тот день, который стал последним для очередного члена семейства Финч.

Авторы подчёркивают, что геймплей и атмосфера всех историй такие же разные, как характеры самих Финчей. Неизменным остается лишь игра от первого лица – и то, что каждый рассказ заканчивается смертью члена семьи. В конечном счете, это игра о том, «насколько мал и незначителен человек в сравнении с окружающим его бескрайним и непостижимым миром».

Также журналисты издания IGN опубликовали первые 14 минут современной версии What Remains of Edith Finch. Записанный ролик позволяет оценить, как игра работает в 4K при 60 кадрах/с.

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Что до версии для ПК, то она в Steam с 25 апреля 2017 года собрала почти 25 тысяч отзывов, из которых 95 % — положительные.

#annapurna interactive #what remains of edith finch #giant sparrow
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