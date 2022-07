Утечка ожидаемо подтвердилась.

Несколько дней назад Blizzard «случайно» опубликовала на официальном сайте World of Warcraft информацию о том, что дополнение Wrath of the Lich King повторно поступит в продажу в формате Classic-версии уже 26 сентября. Компания быстренько удалила упоминания данной информации с официального сайта, однако данное действие оказалось бессмысленным, поскольку сегодня Blizzard официально подтвердила свою же собственную утечку. С одной лишь поправкой: по московскому времени релиз состоится 27 сентября в 01:00.

С точки зрения предпродажной подготовки правильнее было бы подтвердить дату выхода в день утечки, не изображая никаких случайностей и не затирая свидетельства о них в Сети, но Blizzard традиционно выбирает свой путь решения подобных проблем. Так что имеем, что имеем.

Напоминаем, что World of Warcraft Classic помогает игрокам «вернуть их 2007-й» и повторно пережить все знаковые события данной самой известной в мире MMORPG. Собирается ли Blizzard потихоньку повторно выпустить все до последнего дополнения, вопрос хороший. Между тем для стандартной версии WoW готовится аддон Dragonflight, посвящённый драконам и их традиционному месту обитания — Драконьим островам, доступ на которые жителям Азерота был закрыт на протяжении тысячелетия.