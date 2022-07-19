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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы No More Heroes III определились с датами релиза проекта на ПК и консолях Sony и Microsoft
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Приключенческая игра No More Heroes III в настоящий момент доступна только на консоли Nintendo Switch. Но уже в октябре текущего года проект заглянет на ПК (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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Точные даты релиза уже названы. Так, в Японии консольные версии игры выйдут 6 октября, в Северной Америке общий релиз намечен на 11 октября, а до Европы No More Heroes III доберётся 14 октября. Самые нетерпеливые могут оформить предзаказ на физическое издание для PlayStation и Xbox за 60 долларов. Туда входит не только диск с игрой, но также физическая копия саундтрека, артбук и байкерский номерной знак. Всё это будет красиво упаковано в коробку с иллюстрацией от художника Юсукэ Кодзаки.

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Чем отличается No More Heroes III для современных консолей и ПК по сравнению со Switch-версией? Разумеется, улучшенной графикой с повышенной частотой кадров в секунду и более быстрыми загрузками. Если у вас ещё остались какие-то вопросы, то поясняющий трейлер всё разъяснит.

#no more heroes iii
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