Приключенческая игра No More Heroes III в настоящий момент доступна только на консоли Nintendo Switch. Но уже в октябре текущего года проект заглянет на ПК (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.
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Точные даты релиза уже названы. Так, в Японии консольные версии игры выйдут 6 октября, в Северной Америке общий релиз намечен на 11 октября, а до Европы No More Heroes III доберётся 14 октября. Самые нетерпеливые могут оформить предзаказ на физическое издание для PlayStation и Xbox за 60 долларов. Туда входит не только диск с игрой, но также физическая копия саундтрека, артбук и байкерский номерной знак. Всё это будет красиво упаковано в коробку с иллюстрацией от художника Юсукэ Кодзаки.
Чем отличается No More Heroes III для современных консолей и ПК по сравнению со Switch-версией? Разумеется, улучшенной графикой с повышенной частотой кадров в секунду и более быстрыми загрузками. Если у вас ещё остались какие-то вопросы, то поясняющий трейлер всё разъяснит.