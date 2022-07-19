В ближайшее время The Sims 4 получит контентное дополнение «Старшая школа», параллельно с которым основная игра обзаведётся обновлением, помимо всего прочего добавляющего вашим виртуальным человечкам настройки их сексуальной ориентации. Многие опции в The Sims 4 можно при желании отключить, но конкретно с данной функцией разработчики из Maxis вам поступить не дадут.
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По словам девелоперов, ориентация — это «факт жизни», и её нельзя просто включать и выключать. Как отмечают разработчики, они ценят «репрезентацию», «инклюзивность» и прочие новомодные термины. Главный дизайнер «Старшей школы» и грядущего обновления вообще открыто заявила, что в Maxis много представителей ЛГБТКИА+-сообщества, членом которого она и сама является.
К сожалению, создать персонажа с альтернативным гендером в The Sims 4 технически не представляется возможным (пока?), поскольку первоначально игра создавалась с расчётом только на два гендера. Так что стопроцентной «репрезентации» в данном аспекте добиться не удастся.
Обновление и контентный аддон запланированы к выходу 28 июля.