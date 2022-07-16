The Sims 4, будучи «крайней» игрой данной серии симуляторов жизни, развивается вместе с реальным обществом. Как следствие, современные тенденции в этом самом обществе с бешеной скоростью прорастают и в игре. В частности, несколько часов назад на официальном подсайте The Sims 4 появился новостной материал, посвящённый сексуальной ориентации в игре; точнее, в грядущем дополнении «Старшая школа».
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Как сообщила главный дизайнер дополнения, в сопутствующем ему обновлении в настройках симов появятся опции сексуальной ориентации — вы сможете выбирать, романтические отношения с представителями какого пола предпочитает ваш подопечный персонаж.
По словам дизайнера «Старшей школы», команда The Sims «превыше всего ценит» творчество, инклюзивность и эксперименты, и стараются делать всё возможное, чтобы в The Sims 4 были отражены идеи «репрезентации, равенства и открытости». Данный шаг — лишь первый из череды многих, и разработчики продолжат работать над тем, чтобы лучше представлять «ЛГБТКИА+»-сообщество.
Вышеизложенное изменение войдёт в состав основной игры — приобретать аддон «Старшая школа» для этого не обязательно, хотя весьма символично, что дополнение именно с таким названием стало основой для такого нововведения. Видимо, разработчики считают, что именно в старших классах школы люди уже определяются, с кем им состоять в романтических отношениях.