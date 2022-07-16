И, что любопытно, для введения данной функциональности выбрали DLC «Старшая школа».

The Sims 4, будучи «крайней» игрой данной серии симуляторов жизни, развивается вместе с реальным обществом. Как следствие, современные тенденции в этом самом обществе с бешеной скоростью прорастают и в игре. В частности, несколько часов назад на официальном подсайте The Sims 4 появился новостной материал, посвящённый сексуальной ориентации в игре; точнее, в грядущем дополнении «Старшая школа».

реклама

Как сообщила главный дизайнер дополнения, в сопутствующем ему обновлении в настройках симов появятся опции сексуальной ориентации — вы сможете выбирать, романтические отношения с представителями какого пола предпочитает ваш подопечный персонаж.

По словам дизайнера «Старшей школы», команда The Sims «превыше всего ценит» творчество, инклюзивность и эксперименты, и стараются делать всё возможное, чтобы в The Sims 4 были отражены идеи «репрезентации, равенства и открытости». Данный шаг — лишь первый из череды многих, и разработчики продолжат работать над тем, чтобы лучше представлять «ЛГБТКИА+»-сообщество.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b> 3070 дешевле 60 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3080 Ti MSI Gaming дешевле 90 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр

Вышеизложенное изменение войдёт в состав основной игры — приобретать аддон «Старшая школа» для этого не обязательно, хотя весьма символично, что дополнение именно с таким названием стало основой для такого нововведения. Видимо, разработчики считают, что именно в старших классах школы люди уже определяются, с кем им состоять в романтических отношениях.