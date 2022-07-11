Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Создатели «Смуты» пообещали, что поделятся новыми сведениями об игре в августе
Многих на теме данного проекта разбил скептицизм.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

На выходных студия Cyberia Nova (в девичестве Cyberia Limited) официально завершила процедуру ребрендинга, завершив тем самым цепочку слухов и домыслов касательно отечественного ролевого экшена «Смута», которые понесли игровые ресурсы, по недоумению именующие себя СМИ. В настоящее время коллектив занят подготовкой к переходу в активную фазу производства своего творения, поэтому обновлённый веб-сайт вкупе с соответствующими страницами в социальных сетях будут открыты в следующем месяце.

реклама

Вместе с тем в августе девелоперы собираются опубликовать и дополнительные подробности «Смуты». Что нас ждёт в рамках данных публикаций, неизвестно, но вряд ли следует рассчитывать на видеоролики с демонстрацией игрового процесса. Хоть на данный проект и возлагаются большие надежды, но на столь раннем этапе подобная публикация была бы слишком уж преждевременной.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

На текущий момент по Сети гуляют сведения из раннего прототипа «Смуты» образца 2020 года. Трудно сказать, насколько они сохранили/утратили актуальность к сегодняшнему дню.

#cyberia limited #смута #cyberia nova
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы отечественного проекта «Смута» завершили ребрендинг
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов
98
Солнечные панели в России как способ продать населению что-нибудь ненужное
105
Впихиваем невпихиваемое - установка RX 6700XT Sapphire Nitro+ в Node 202
35
5 причин избегать покупки видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением
38
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
28
Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
34
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
15

Сейчас обсуждают

Kutuz
19:49
А кто троллит-то?
Asus реализовала поддержку процессоров Raptor Lake для текущих материнских плат Z690
NONsens
19:46
Почему сомнительно, в Black Mesa много художественных доработок, с движком не связанных. Получается та самая оригинальная игра с улучшениями. Вот когда HL переносят на движок первого дума, это реально...
Энтузиасты зачем-то делают демейк фанатского ремейка Half-Life
YakinVK
19:41
Почувствуют себя русскими на минималках)
РФ перекроет Европе газ – в Bloomberg заявили о том, что Северный поток окончательно остановится
cantik
19:41
Пятипортовый JMicron JMB585 на плате м.2? Алиэкспресс усрался бы со смеху от этой новости. Походу, SilverStone года на три отстает от китайских кооперативов...
SilverStone представила переходник, трансформирующий разъем M.2 PCI-Express 3.0 в 5 портов SATA III
Каа
19:36
Дык я же написал - земля в собственности, могу хоть 5000 панелей поставить, но экономической целесообразности в этом нет.
Солнечные панели в России как способ продать населению что-нибудь ненужное
korney
19:34
По сюжету, Орех перекрыл вентиляционное отверстие, подсветил чем смог и "с нагревом тоже никаких проблем", вроде как, не возникло.
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
YakinVK
19:33
Пропечённая
Китайские магазины скинули цены на видеокарты до 38% – GeForce RTX 3070 стоит всего 31 000 рублей
Евгений Самара
19:33
В 2017-м брал Гранту "норма плюс" за 463000 руб. Таких цен давно уже нет.
Обновлённая Lada Granta Cross сошла с конвейера – механика и без подушек безопасности за 722 300р
Zorro
19:32
Да ладо благодаря майнерам карты купил в пол цены а в сителинке как то брать карты в 2 раза дороже чета не очень хочется.
В Китае снижение цен на новые видеокарты AMD и NVIDIA достигает 38%
Евгений Самара
19:32
1,5 года назад взяли жене универсал Гранта в пред-топе с АКПП за 689500 руб. А теперь "барабан" за 700000+. Бяда...
Обновлённая Lada Granta Cross сошла с конвейера – механика и без подушек безопасности за 722 300р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем