На выходных студия Cyberia Nova (в девичестве Cyberia Limited) официально завершила процедуру ребрендинга, завершив тем самым цепочку слухов и домыслов касательно отечественного ролевого экшена «Смута», которые понесли игровые ресурсы, по недоумению именующие себя СМИ. В настоящее время коллектив занят подготовкой к переходу в активную фазу производства своего творения, поэтому обновлённый веб-сайт вкупе с соответствующими страницами в социальных сетях будут открыты в следующем месяце.
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Вместе с тем в августе девелоперы собираются опубликовать и дополнительные подробности «Смуты». Что нас ждёт в рамках данных публикаций, неизвестно, но вряд ли следует рассчитывать на видеоролики с демонстрацией игрового процесса. Хоть на данный проект и возлагаются большие надежды, но на столь раннем этапе подобная публикация была бы слишком уж преждевременной.
На текущий момент по Сети гуляют сведения из раннего прототипа «Смуты» образца 2020 года. Трудно сказать, насколько они сохранили/утратили актуальность к сегодняшнему дню.