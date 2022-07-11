Многих на теме данного проекта разбил скептицизм.

На выходных студия Cyberia Nova (в девичестве Cyberia Limited) официально завершила процедуру ребрендинга, завершив тем самым цепочку слухов и домыслов касательно отечественного ролевого экшена «Смута», которые понесли игровые ресурсы, по недоумению именующие себя СМИ. В настоящее время коллектив занят подготовкой к переходу в активную фазу производства своего творения, поэтому обновлённый веб-сайт вкупе с соответствующими страницами в социальных сетях будут открыты в следующем месяце.

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Вместе с тем в августе девелоперы собираются опубликовать и дополнительные подробности «Смуты». Что нас ждёт в рамках данных публикаций, неизвестно, но вряд ли следует рассчитывать на видеоролики с демонстрацией игрового процесса. Хоть на данный проект и возлагаются большие надежды, но на столь раннем этапе подобная публикация была бы слишком уж преждевременной.

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На текущий момент по Сети гуляют сведения из раннего прототипа «Смуты» образца 2020 года. Трудно сказать, насколько они сохранили/утратили актуальность к сегодняшнему дню.