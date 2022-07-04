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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы игры про Смутное время опровергли слухи о своём «побеге» с государственными деньгами
На это намекали сами обстоятельства отключения сайта проекта. Но зачем разбираться?.. Лучше же «запостить» под кликбейтным заголовком.
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Вчера, а в некоторых бесконтрольно наполняемых нередакционных лентах сегодня, в Сети стала распространяться информация о том, что с проектом «Смута» от российской студии Cyberia Limited произошла какая-то странная история: официальный сайт студии перестал открываться, а страницы в социальных сетях были перенесены. Учитывая, что проект создаётся на государственные деньги, многие привыкшие к различным мошенническим схемам граждане и примкнувшие к ним «журналисты» предположили, что коллектив присвоил себе средства и «смылся» куда глаза глядят.

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Естественно, в реальности всё оказалось не так. Ещё вчера начали поступать предположения, что Cyberia Limited просто осуществляет ребрендинг, а сегодня эта информация была официально подтверждена руководителем студии Алексеем Копцевым.

По словам Копцева, вчерашние материалы касательно бегства Cyberia Limited с государственными деньгами являются «вбросами»: студия в полном составе находится в России и продолжает работать над «Смутой». Отключение сайта и страниц студии в социальных сетях же является следствием ребрендинга: Cyberia Limited собираются переименовать в Cyberia Nova.

Как уточняет руководство студии, за семь лет существования компании реалии сегодняшнего дня изменились, поэтому слово «Limited», подразумевающее ограничения, необходимо из названия убирать.

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В мае Cyberia Nova получила от АНО «Институт развития интернета» 260 миллионов рублей на разработку игры про Смутное время. Предположительно, проект будет готов в 2024 году.

#cyberia limited #cyberia nova
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