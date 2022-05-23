Намереваются продать миллион копий. Данный сценарий девелоперы считают «реалистичным».

Несколько часов назад стало известно, что российская студия Cyberia Limited при поддержке АНО «Институт развития интернета» выпустит ролевой боевик, посвящённый событиям Смутного времени, а именно — выдворению польских интервентов из России под предводительством Минина, Пожарского и Милославского. Теперь же в Сети всплыла датированная 2020-м годом документация данного проекта, который, судя по всему, получил неоригинальное название «Смута».

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Из документации следует, что «Смута» будет представлять собой исторически достоверный ролевой экшен, где мы в роли князя Милославского будем выполнять различные задания. Сюжет игры при этом будет разделён на несколько кампаний, которые в целом будут связаны единым сюжетом, но проходить которые можно в любом удобном игроку порядке. С точки зрения развития истории игра начинается в 1601 году, а заканчивается спустя шестнадцать лет с завершением русско-шведской войны.

Помимо трёх основных героев проекта в «Смуте» будут представлены и другие исторические личности того периода, включая обоих успевших поцарствовать Лжедмитриев, Марину Мнишек, Бориса Годунова и других.

С точки зрения игрового процесса многое будет зависеть от конкретных миссий. Одни задания предполагают скрытное прохождение, другие — активные наступательные. И во всех случаях от персонажа будут требоваться различные «прокачанные» навыки. В качестве источников вдохновения разработчики из Cyberia Limited упоминают франшизу Assassin’s Creed, от которой в «Смуте» будут открытый мир, продвинутая «боёвка», скрытные действия и динамичный геймплей, а также The Witcher 3 Wild Hunt. От второй «Смута» возьмёт систему прокачки героя, крафтинг, подход к созданию квестов и богатый арсенал.

Пессимистичным, но всё ещё приемлемым сценарием для проекта разработчики видят продажи пятисот тысяч копий игры. Реалистичным — миллион копий, ну а оптимистичным, соответственно, полтора миллиона копий.

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Важно помнить, что перед нами документация от 2020 года, поэтому многие аспекты игры на текущий момент уже могли быть переработаны или переосмыслены.