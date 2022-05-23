Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы игры про Смутное время черпают вдохновение из Assassin’s Creed и The Witcher 3
Намереваются продать миллион копий. Данный сценарий девелоперы считают «реалистичным».
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3080 за 80 тр в Регарде

Несколько часов назад стало известно, что российская студия Cyberia Limited при поддержке АНО «Институт развития интернета» выпустит ролевой боевик, посвящённый событиям Смутного времени, а именно — выдворению польских интервентов из России под предводительством Минина, Пожарского и Милославского. Теперь же в Сети всплыла датированная 2020-м годом документация данного проекта, который, судя по всему, получил неоригинальное название «Смута».

реклама

Из документации следует, что «Смута» будет представлять собой исторически достоверный ролевой экшен, где мы в роли князя Милославского будем выполнять различные задания. Сюжет игры при этом будет разделён на несколько кампаний, которые в целом будут связаны единым сюжетом, но проходить которые можно в любом удобном игроку порядке. С точки зрения развития истории игра начинается в 1601 году, а заканчивается спустя шестнадцать лет с завершением русско-шведской войны.

Помимо трёх основных героев проекта в «Смуте» будут представлены и другие исторические личности того периода, включая обоих успевших поцарствовать Лжедмитриев, Марину Мнишек, Бориса Годунова и других.

С точки зрения игрового процесса многое будет зависеть от конкретных миссий. Одни задания предполагают скрытное прохождение, другие — активные наступательные. И во всех случаях от персонажа будут требоваться различные «прокачанные» навыки. В качестве источников вдохновения разработчики из Cyberia Limited упоминают франшизу Assassin’s Creed, от которой в «Смуте» будут открытый мир, продвинутая «боёвка», скрытные действия и динамичный геймплей, а также The Witcher 3 Wild Hunt. От второй «Смута» возьмёт систему прокачки героя, крафтинг, подход к созданию квестов и богатый арсенал.

Пессимистичным, но всё ещё приемлемым сценарием для проекта разработчики видят продажи пятисот тысяч копий игры. Реалистичным — миллион копий, ну а оптимистичным, соответственно, полтора миллиона копий.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Важно помнить, что перед нами документация от 2020 года, поэтому многие аспекты игры на текущий момент уже могли быть переработаны или переосмыслены.

#cyberia limited
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
78
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
59
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
28
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
31
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Несколько способов заработка в интернете в 2022
+
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
+

Сейчас обсуждают

djon3volta
22:23
Google предупреждает об опасностях шпионской программы Alien
Серегарус
22:20
я думаю, что игрокам из стран снг нужно дропнуть подписку на месяцок, чтобы их в чувство привести
Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
Зю
22:19
Сравни с двузначной инфляцией в какой-нибудь Германии.
ЦБ "Интерфаксу": мы не продавали валюту, чтобы искусственно сдерживать курс рубля
Андрей Муконин
22:12
Материнская плата подбирается далеко не только под процессор. Процессор определяет сокет, ну и оптимальный для него чипсет. А далее идут прочие не менее (а порой для конкретного сборщика и более) важн...
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
wolfire
22:11
что так плохо всё я бы хотел сыграть во времена ивана грозного посмотреть как там на пиру тащят печеных лебедей, атмосферка чтобы была забористая... с ртх березка на ветру, травушка колышится
"Тинькофф Банк" запустил аналог Apple Pay: оплата в интернете и в магазинах
sidoshii
22:07
не волнуйся)))Дания планирует передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки к ним. для разблокировки портов скоро рашисты с@ тся с Черного моря ))) Чехия передала Украине ве...
Джо Байден заявил о применении силы в случае нападения на Тайвань
D0C
22:04
11-я ошибка - чтение статей Зустаха на оверах
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
Midnight Sun
22:01
КофеХаус, Шоколадница и прочие сети кофеен отмечают профессиональный праздник
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
Xardazzz
22:00
жрачка дорожает везде, вот например в благословенной Америке: Власти Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за дефицита детских смесей Городской департамент по защите потребителей и работников должен будет не ...
Россияне начали чаще покупать авиабилеты «в один конец» – в марте их доля увеличилась до 70%
Эдуард Якшибаев
21:58
Каждый раз одно и то же Сначала он пишет, что нам в магазине насуют всякого, а потом сам начинает нам совать, что надо его слушать, смотреть на цены карточек без тестов и расчёта производительности, н...
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем