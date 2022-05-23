Несколько часов назад стало известно, что российская студия Cyberia Limited при поддержке АНО «Институт развития интернета» выпустит ролевой боевик, посвящённый событиям Смутного времени, а именно — выдворению польских интервентов из России под предводительством Минина, Пожарского и Милославского. Теперь же в Сети всплыла датированная 2020-м годом документация данного проекта, который, судя по всему, получил неоригинальное название «Смута».
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Из документации следует, что «Смута» будет представлять собой исторически достоверный ролевой экшен, где мы в роли князя Милославского будем выполнять различные задания. Сюжет игры при этом будет разделён на несколько кампаний, которые в целом будут связаны единым сюжетом, но проходить которые можно в любом удобном игроку порядке. С точки зрения развития истории игра начинается в 1601 году, а заканчивается спустя шестнадцать лет с завершением русско-шведской войны.
Помимо трёх основных героев проекта в «Смуте» будут представлены и другие исторические личности того периода, включая обоих успевших поцарствовать Лжедмитриев, Марину Мнишек, Бориса Годунова и других.
С точки зрения игрового процесса многое будет зависеть от конкретных миссий. Одни задания предполагают скрытное прохождение, другие — активные наступательные. И во всех случаях от персонажа будут требоваться различные «прокачанные» навыки. В качестве источников вдохновения разработчики из Cyberia Limited упоминают франшизу Assassin’s Creed, от которой в «Смуте» будут открытый мир, продвинутая «боёвка», скрытные действия и динамичный геймплей, а также The Witcher 3 Wild Hunt. От второй «Смута» возьмёт систему прокачки героя, крафтинг, подход к созданию квестов и богатый арсенал.
Пессимистичным, но всё ещё приемлемым сценарием для проекта разработчики видят продажи пятисот тысяч копий игры. Реалистичным — миллион копий, ну а оптимистичным, соответственно, полтора миллиона копий.
Важно помнить, что перед нами документация от 2020 года, поэтому многие аспекты игры на текущий момент уже могли быть переработаны или переосмыслены.