Была Cyberia Limited, стала Cyberia Unlimited. Шутка, стала Cyberia Nova.

Несколько дней назад в Рунете с подачи ресурсов, по какой-то нелепой причине считающих себя СМИ, понеслась информация о том, что отечественный ролевой экшен «Смута» растворился в воздухе и исчез вместе с выделенными на его производство государственными деньгами. Слух был довольно быстро опровергнут отвечающей за разработку игры студией Cyberia Limited, которая заявила, что приостановка работы официального сайта и групп в социальных сетях связана с грядущим ребрендингом: коллектив переименовывается в Cyberia Nova.

реклама

На завершение процесса потребовалось некоторое время, и вот, сегодня студия сообщила, что теперь она официально именуется Cyberia Nova. По словам представителей компании, слово «Limited», означающее ограничения, не соответствует нынешним реалиям: студия переходит «на качественно новый уровень профессиональной деятельности».

Напомним, что о существовании проекта «Смута» стало известно в конце весны, когда в Сеть просочились концепт-арты, элементы интерфейса и перечень некоторых из действующих лиц. Согласно имеющейся документации, «Смута» представляет собой исторически достоверный ролевой экшен, события в котором будут происходить с 1601 года вплоть до завершения русско-шведской войны.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

О сроках сдачи проекта в релиз пока говорить слишком преждевременно.