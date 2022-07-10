Несколько дней назад в Рунете с подачи ресурсов, по какой-то нелепой причине считающих себя СМИ, понеслась информация о том, что отечественный ролевой экшен «Смута» растворился в воздухе и исчез вместе с выделенными на его производство государственными деньгами. Слух был довольно быстро опровергнут отвечающей за разработку игры студией Cyberia Limited, которая заявила, что приостановка работы официального сайта и групп в социальных сетях связана с грядущим ребрендингом: коллектив переименовывается в Cyberia Nova.
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На завершение процесса потребовалось некоторое время, и вот, сегодня студия сообщила, что теперь она официально именуется Cyberia Nova. По словам представителей компании, слово «Limited», означающее ограничения, не соответствует нынешним реалиям: студия переходит «на качественно новый уровень профессиональной деятельности».
Напомним, что о существовании проекта «Смута» стало известно в конце весны, когда в Сеть просочились концепт-арты, элементы интерфейса и перечень некоторых из действующих лиц. Согласно имеющейся документации, «Смута» представляет собой исторически достоверный ролевой экшен, события в котором будут происходить с 1601 года вплоть до завершения русско-шведской войны.
О сроках сдачи проекта в релиз пока говорить слишком преждевременно.