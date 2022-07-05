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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: ремастеры GTA 4 и Red Dead Redemption выйдут, но только после GTA 6
Да и то не факт.
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Инсайдерских сведений в игровой индустрии за последние годы стало так много, что уже начинает казаться, что всю данную промышленность только они и «тащат», создавая информационные поводы и обеспечивая проектам незаслуженно высокую упоминаемость в новостных лентах различных изданий. На днях инсайдер Tez2 сообщил, что Rockstar собиралась выпустить визуально обновлённые версии Grand Theft Auto IV и Red Dead Redemption, но на фоне катастрофы со сборником GTA The Trilogy The Definitive Edition отказалась от этой идеи. Теперь у данного донесения появилось пусть и частичное, но всё же подтверждение со стороны издания Kotaku.

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Как сообщило издание, ссылаясь на свои источники, Rockstar действительно отменила вышеуказанные ремастеры, однако сделано это было временно, поскольку сейчас компания полностью сконцентрирована на производстве Grand Theft Auto VI. После того как следующая часть культовой франшизы будет выпущена, в Rockstar могут вернуться к идее выпуска ремастеров Grand Theft Auto IV и Red Dead Redemption, тем более что к тому времени в данном действии появится гораздо больше смысла из-за морального устаревания оригинальных проектов и неминуемого развития графических технологий.

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Что же до GTA 6, то, по слухам, полноценная презентация проекта состоится до конца текущего года, а вот релиз, в лучшем случае, придётся ждать до 2024 или 2025 года.

#rockstar games
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