Работа над следующей частью серии Grand Theft Auto ведётся уже некоторое время, а официально о том, что новинка находится в производстве, Rockstar Games сообщила в начале февраля текущего года. Никакими подробностями проекта с нами пока, естественно, не поделились, поэтому разумно будет предположить, что релиз следующей части франшизы — вопрос в лучшем случае среднесрочной перспективы.
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Примерно также рассуждает и авторитетнейший инсайдер Том Хендерсон, который сегодня, ссылаясь на свои источники, сообщил, что работа над Grand Theft Auto VI идёт успешно, и что он сохраняет веру в то, что игра поспеет к релизу в 2024 или 2025 году.
Стоит отметить, что Хендерсон не единственный, кто считает именно данный отрезок времени наиболее правдоподобным для релиза GTA 6. Ранее аналогичными «предсказаниями» делился журналист Bloomberg и по совместительству тоже инсайдер Джейсон Шрайер.
Как бы то ни было, ждать ещё долго. Смогут ли в Rockstar прыгнуть выше головы (многие считают, что GTA V — последняя великая игра компании), узнаем через несколько лет.