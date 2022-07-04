Ремастеринг видеоигр в наше время происходит едва ли не чаще, чем релизы новых проектов. Оно и понятно: ресурсов на создание таких проектов требуется минимум, и выгода получается несоразмерной затратам. Тем не менее, даже в такой простой задаче, если подходить к ней без должного внимания и заниматься аутсорсингом, то можно как следует сесть в лужу. Именно это произошло в конце прошлого года с Rockstar и её сборником GTA The Trilogy The Definitive Edition, который потерпел оглушительное фиаско и серьёзно подмочил репутацию самой Rockstar.
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Возможно, именно эта неудача стала причиной отказа компании от ремастеров Grand Theft Auto IV и Red Dead Redemption, о чём сегодня сообщил инсайдер Tez2. Стоит отметить, что формально о работе над ремастерами этих двух игр Rockstar никогда не сообщала, поэтому всё это по определению является фанатским художественным вымыслом. Тем не менее, если представить себе, что инсайдеры располагают достоверной информацией, то данная ситуация может означать смену приоритетов в Rockstar.
В настоящее время компания вовсю трудится над следующей частью серии Grand Theft Auto. Пока что относительно неё нет никаких официальных подробностей, зато есть правдоподобно звучащая утечка циклопических масштабов, из которой следует, что полноценная презентация проекта может состояться уже до конца текущего календарного года.