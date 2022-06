Июль или август. Вариантов-то особо больше нет.

Слухи о том, что новую Need for Speed выпустят в этом году, стали появляться в Сети ещё, пожалуй, с осени прошлого года. Подкреплена эта информация была тем, что студию Criterion Games «припахали» на помощь DICE с Battlefield 2042, в результате чего привычный график выпуска новых игр данной серии гоночных аркад был нарушен. В этом году ничего значительного со стороны Electronic Arts, что может помешать Need for Speed, не ожидается, и вот, начинает проступать информация о приближающемся анонсе.

реклама

Согласно сведениям авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, полноценный анонс новой Need for Speed состоится уже в следующем месяце. Никакими подробностями Хендерсон с широкой общественностью пока не делится; скорее всего, по причине отсутствия их у него самого.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Наиболее современным проектом в серии на сегодняшний день является позапрошлогодняя Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Если же отбросить «ремастеры», то это место достанется вышедшей в 2019 году Need for Speed Heat.