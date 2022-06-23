Слухи о том, что новую Need for Speed выпустят в этом году, стали появляться в Сети ещё, пожалуй, с осени прошлого года. Подкреплена эта информация была тем, что студию Criterion Games «припахали» на помощь DICE с Battlefield 2042, в результате чего привычный график выпуска новых игр данной серии гоночных аркад был нарушен. В этом году ничего значительного со стороны Electronic Arts, что может помешать Need for Speed, не ожидается, и вот, начинает проступать информация о приближающемся анонсе.
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Согласно сведениям авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, полноценный анонс новой Need for Speed состоится уже в следующем месяце. Никакими подробностями Хендерсон с широкой общественностью пока не делится; скорее всего, по причине отсутствия их у него самого.
Наиболее современным проектом в серии на сегодняшний день является позапрошлогодняя Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Если же отбросить «ремастеры», то это место достанется вышедшей в 2019 году Need for Speed Heat.