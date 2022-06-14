На многих это навевает ностальгические воспоминания.

«Расширенная» презентация Xbox & Bethesda не предвещала ничего интересного с самого начала: даже сами организаторы рекомендовали не ожидать от неё ничего существенного. Так оно, впрочем, и случилось; единственным стоящим видеороликом с мероприятия стал разве что вступительный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, в котором герой видео за рулём грузовика смерти, в кузове которого лежит, по всей видимости, наш протагонист, въезжает в Зону прямо в момент мощнейшего выброса.

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Напоминаем, что S.T.A.L.K.E.R. 2, если сильно повезёт, выйдет в свет в следующем году — факт переноса релиза был подтверждён вчера представителями студии. Русской озвучки в игре не будет, равно как и самих продаж проекта в России. Почему разработчики приняли такое сомнительное в первую очередь для будущих продаж игры решение, объяснять, пожалуй, не нужно.