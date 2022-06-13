Microsoft «слила» данную информацию ещё вчера.

Вчера вечером в рамках совместной презентации Xbox & Bethesda Games Showcase руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер опубликовал слайд, на котором внимательные пользователи заметили S.T.A.L.K.E.R. 2 в списке релизов, назначенных на 2023 год. Одна часть геймеров посчитала это ранней публикацией информации о переносе релиза долгостроя, другая часть, которая ещё верит в сказки, уповала на ошибку со стороны рэдмондцев. Как и следовало ожидать, принимая во внимание колоссальные пертурбации в мире в целом и в отдельных его локациях в особенности, правыми оказались первые: релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 действительно отложили, о чём сегодня сообщил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в комментарии изданию PC Gamer.

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Если не вчитываться в пропагандистский текст в рамках новостной заметки на PC Gamer, а выуживать из неё главное, то выяснится, что объявить о переносе релиза GSC Game World собиралась через несколько дней, но раз уж информация утекла, то смысла в задерживании её подтверждения нет.

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Когда конкретно игра выйдет в свет в следующем году, не уточняется. Рискнём предположить, что все обрушившиеся на студию проблемы в конечном счёте задержат релиз как минимум на полгода.