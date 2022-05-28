Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Арбитражный суд Москвы арестовал счета дочерней компании Google в России на один миллиард рублей
По-хорошему в Google ну никак не хотят. И это печально.
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
Необычная RTX 3080 все еще за 104тр
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU

Как передаёт «Интерфакс», Арбитражный суд Москвы арестовал счета дочерней компании Google — ООО «Гугл» — на сумму в один миллиард рублей по двум заявлениям АО «Москва Медиа», чьи YouTube-каналы «Москва 24» и «Москва Доверие» были заблокированы IT гигантом.

реклама

Сообщается, что на сегодняшний день суммарный объём арестованных средств «дочки» Google по искам от отечественных СМИ, YouTube-каналы которых постигла аналогичная участь, составляет 3,5 млрд рублей. С исками к Google обратились уже десять СМИ и телеканалов, а также некоторые блогеры и журналисты, чьи каналы также были удалены с видеохостинга.

В начале мая суд объявил о принудительном взыскании с Google оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей вследствие истечения сроков его самостоятельной выплаты. В середине мая ООО «Гугл», предвидя, что не может исполнять свои денежные обязательства, инициировала процедуру банкротства.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
-45% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
-50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке

Стоит отметить, что ситуация с Google в России не особо радужная. Компания принципиально отказывается идти навстречу законным требованиям властей, а YouTube-каналы российских СМИ остаются заблокированными, что нарушает принципы свободного распространения информации. С другой стороны, Google — коммерческая компания, которая, по большому счёту, что хочет (вернее, что ей велят за океаном), то и делает. А учитывая, что в Рунете многое завязано на сервисы Google, заменить которые даже в среднесрочной перспективе будет проблематично и очень затратно, рвение, с которым отечественные СМИ пытаются «наказать» компанию, вызывает неудобные вопросы.

#google
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

YouTube заявил, что не планирует самостоятельно покидать российский рынок
Российское подразделение Google инициирует банкротство
Роскомнадзор оштрафовал Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service и Google за нарушение требований по локализации данных
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
70
Ищем достойные термопрокладки для видеокарты. Часть 1
124
Запоздалый обзор Xiaomi Pad 5 спустя время. Отличное железо с посредственным софтом
57
Игры, созданные в одиночку
7
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
Чтобы найти инопланетян, мы должны разгадать таинственную историю происхождения Юпитера
7
Сравнение MicroSD карт разных поколений - далеко ли шагнул прогресс
3
Выбираем оптимальную игровую видеокарту в мае 2022 года — от бюджетной до топовой
13
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 1
3

Сейчас обсуждают

DVM
17:59
похоже у них гоблин ЗЕЛЯ президентом стал))) за то не скучно :D
Канада примет закон об ответственности за уголовные преступления, совершенные на Луне.
Rey.B.
17:58
Дайте догадаюсь... Россия мобилизует западных украинцев, оденет на них ошейники со взрывчаткой и отправит с сапёрными лопатками воевать против немцев? Угадал? Ну я думаю, что скоро ваша Рада закон о ...
Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
motya
17:56
Почитай правила покупки для озона, при доставке из-за рубежа. Озон ответственности не несет, все вопросы к продавцу, отправки если что, за свой счет! Ты нам потом напиши какая тебе земелька пришла от ...
Выбираем оптимальную игровую видеокарту в мае 2022 года — от бюджетной до топовой
DVM
17:56
ну так нужно, что-то делать, а не сидеть в тырнете и бздеть о том, как тебе плохо. Языком чесать не мешки ворочать :D Иди работай и отрабатывай кредиты гоблина ЗЕЛИ!
В. Путин успокоил покупателей люксовой продукции – без «шестисотых Мерседесов» не останемся
Кирилл Соколов
17:56
Блин, какого хера мне в предложке выпал опять этот дегенерат заглот? Я же специально чтобы забанить его зарегался. Надеюсь это последняя твоя статья, которую я вижу, балбес
Виталик Бутерин назвал причины обвала стейблкоина UST и предсказал падение популярного токена
УдалЁн
17:55
S-IVB 200 это не двигатель а ступень. 3тяя. Их нельзя было повторно зажечь. Не смущает? ну ладно. Верьте в сказки.
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
DVM
17:53
так он же пишет, что в поляндии шкерется от русских. Поляндия уже воет, что ее объели выродки с ОКРАИНЫ :D Morawiecki в отличие от заднеприводных не бздит ))))
В. Путин успокоил покупателей люксовой продукции – без «шестисотых Мерседесов» не останемся
Rey.B.
17:53
А Россия проводит спецоперацию по подавлению укро-сепаратиствов. - Если уж хотите кому-то ярлычок повесить, или нагадить чего, то не удивляйтесь, что Вам ответили. И ответили именно так, как Вам не п...
Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
vitosol
17:53
Давид Касаткин, *герой азова" (угрожал Кадырову и его семье) уже в Чечне... *тоже напрашиваешься? *"...экономическая "спецоперацию" на россии для денафикации рашистов..." ОБОШЛАСЬ уже боком для США и ...
Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
Rey.B.
17:51
Ну да, никаких особых проблем. Только спрос на видяхи почему-то падает по всему Миру.
Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем