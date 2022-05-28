По-хорошему в Google ну никак не хотят. И это печально.

Как передаёт «Интерфакс», Арбитражный суд Москвы арестовал счета дочерней компании Google — ООО «Гугл» — на сумму в один миллиард рублей по двум заявлениям АО «Москва Медиа», чьи YouTube-каналы «Москва 24» и «Москва Доверие» были заблокированы IT гигантом.

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Сообщается, что на сегодняшний день суммарный объём арестованных средств «дочки» Google по искам от отечественных СМИ, YouTube-каналы которых постигла аналогичная участь, составляет 3,5 млрд рублей. С исками к Google обратились уже десять СМИ и телеканалов, а также некоторые блогеры и журналисты, чьи каналы также были удалены с видеохостинга.

В начале мая суд объявил о принудительном взыскании с Google оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей вследствие истечения сроков его самостоятельной выплаты. В середине мая ООО «Гугл», предвидя, что не может исполнять свои денежные обязательства, инициировала процедуру банкротства.

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Стоит отметить, что ситуация с Google в России не особо радужная. Компания принципиально отказывается идти навстречу законным требованиям властей, а YouTube-каналы российских СМИ остаются заблокированными, что нарушает принципы свободного распространения информации. С другой стороны, Google — коммерческая компания, которая, по большому счёту, что хочет (вернее, что ей велят за океаном), то и делает. А учитывая, что в Рунете многое завязано на сервисы Google, заменить которые даже в среднесрочной перспективе будет проблематично и очень затратно, рвение, с которым отечественные СМИ пытаются «наказать» компанию, вызывает неудобные вопросы.