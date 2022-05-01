Срок добровольной уплаты штрафа завершился ещё в марте. По-хорошему Google никак не хочет.

Google вёл себя не лучшим образом ещё до начала боевых действий на территории Украины: в конце прошлого года российский суд оштрафовал компанию на 7,2 млрд рублей оборотного штрафа за систематическое игнорирование требований об удалении запрещённой информации. После начала операции дело только усугубилось, и оплачивать штраф Google наотрез отказывается. Срок добровольной оплаты штрафа истёк 19 марта, поэтому теперь его будут взыскивать принудительно с помощью судебных приставов, о чём стало известно сегодня благодаря «Интерфаксу».

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Согласно имеющимся сведениям в банке данных Федеральной службы судебных приставов, соответствующее решение в отношении Google было принято 29 апреля.

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Откуда взялась сумма именно в 7,2 млрд рублей? В конце прошлого года суд назначил оборотный штраф в размере пяти процентов от годовой выручки Google за 2020-й год, что примерно и равняется 7,2 миллиардам рублей.