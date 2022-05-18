Соответствующее уведомление было размещено на федеральном ресурсе.

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

ООО «Гугл» (российская структура Google) планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротства — соответствующее уведомление было размещено на федеральном ресурсе. Первым на это обратило внимание издание «Интерфакс».

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Ещё с 22 марта «дочка» Google сообщила о том, что «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств». На компанию по искам Роскомнадзора наложили оборотный штраф на сумму более 7,2 миллиарда рублей.

Оплату штрафа нужно было произвести до 19 марта, а уже 1 мая приставы завели дело о принудительном взыскании задолженности с компании. Также отметим, что в 2021 году «дочка» Google получила чистый убыток в размере 26 миллиардов рублей.

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Суд в декабре прошлого года назначил Google минимальный размер оборотного штрафа в размере 5 % от годовой выручки за 2020 год. Компания была признана виновной по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете).