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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Techland отложила выход первого крупного дополнения к Dying Light 2
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Формально студия Techland ещё не анонсировала сюжетные аддоны к Dying Light 2, однако это нисколечко не мешает ей уже активно откладывать их релизы. Так, первое дополнение отныне значится в планах студии лишь на период с сентября по ноябрь.

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О чём будет первый сюжетный аддон для Dying Light 2, неизвестно, однако бросать геймеров без дополнительного контента разработчики всё же не собираются: летом должен состояться релиз первой контентной главы под названием In the Footsteps of a Nightrunner. Также примерно в то же время в игру добавят фоторежим и специальные мероприятия («ивенты») для сообщества.

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Dying Light 2 вышла в начале февраля на всех актуальных платформах. Игра получила в целом высокие оценки, однако критики всё же сошлись во мнении, что ничего нового по сравнению с первой частью в сиквеле не появилось. Впрочем, данное обстоятельство не обязательно следует рассматривать как минус: большинство геймеров и не жаждали никаких изменений в геймплее, считая первую часть эталонной.

#techland #dying light 2
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